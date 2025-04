Újabb nagy név csatlakozott Mundruczó Kornél legújabb amerikai filmjéhez. A magyar rendező a napokban kezdte el forgatni a Place to Be című filmet, amiben A Fehér Lótusz és a The Last of Us sztárja, Murray Bartlett is szerepelni fog. Az 54 éves ausztrál színész olyan világsztárok mellett tűnik fel, mint Pamela Anderson és Az ördögűző 93 éves Oscar-díjas legendája, Ellen Burstyn.

A Fehér Lótusz sztárja, Murray Bartlett is szerepel Mundruczó új filmjében Fotó: ZUMAPRESS.com

A Fehér Lótusz sztárja Mundruczó Kornéllal forgat

Ráadásul nem előszőr, ugyanis az 54 éves színész a magyar rendező első, még utómunkálatok alatt álló filmjében, az At The Sea-ben, Amy Adams és a kanadai komikus Dan Levy társaságában lesz látható idén, sőt a rehabról visszatérő nő történte sokak szerint díjesélyes is lehet. Bartlett népszerűsége A Fehér Lótusznak köszönhető, amelynek az első évadában alakította a kokain- és szexfüggő szálloda managert, aki – spoiler – a végén egy Darwin-díjas balesetnek köszönhetően jobblétre szenderül. A színész után a The Last of Us egyik fontos szerepében volt látható, és az ottani karakterének a története se lett happy end a zombiapokalipszis közepén.

Mundruczó Kornél Hollywood legjobbjaival dolgozik Fotó: imageSPACE

A Place to Be egy roadmovie, amiben New York és Chicago között ismerkedik meg egy idős nő és egy középkorú férfi, akik között életre szóló barátság szövődik. A férfit a szintén Oscar-díjas Taika Waititi alakítja, akit a Thor-filmek rendezőjeként ismerhetünk, illetve már Hitlert is eljátszotta a Jojo nyuszi című keserédes háborús filmben.