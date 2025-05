Őrületes filmdömpinggel, Hunyadi-maratonnal és sztárzsűrivel érkezik idén a MOZ.GO filmfesztivál

Csaknem 100 magyar film vetítésével, köztük számos premier kíséretében rendezik meg, immár ötödik alkalommal, a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivált, Magyarország éves filmes seregszemléjét. Június 18. és 21. között, a hagyományokhoz híven Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 15 helyszínen vetítik a hazai mozgóképes alkotások színe-javát. A Cannes-ban vagy Velencében megrendezett fesztiválok mintájára formált hazai filmünnepen 22 kategóriában osztják ki a Magyar Mozgókép Díjakat. Az elismerésekről pedig szakmai zsűri dönt majd, melynek elnöke a közkedvelt szinkronszínésznő, Für Anikó lesz.

A MOZ.GO 2025. évi zsűrijének egy része, illetve a fesztivál szervezői (Fotó: Bánkúti Sándor)

Megújul és bővül a MOZ.GO

Tavaly még más néven működött, idén pedig már az arculata is megváltozott a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztiválnak. A friss megjelenés mellé pedig tartalmas programot állítottak össze a szervezők. Négy napon át minden filmes műfajban kínálnak szórakoztató, izgalmas és figyelemre méltó alkotásokat, valamint érdekes kísérőprogramokat a közönség számára. Rögtön a nyitófilm megteremti a fesztivál pezsgő hangulatát. A készítők jelenlétében vetítik le a rendszerváltás óta legnézettebb magyar filmet, a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus vígjátékot. A Demjén Ferenc slágerei köré szőtt film nemcsak amiatt egyedülálló, mert a bemutatója óta több mint 800 ezer nézőt csábított a mozitermekbe, hanem mert a vetítéseket sokszor igazi koncerthangulat kíséri. A nézők teli torokból éneklik a dalokat a filmbeli sztárokkal, Törőcsik Franciskával, Ember Márkkal és Marics Petivel.

Csáky Attila, a fesztivál igazgatója hirdette ki a szakmai zsűri tagjait (Fotó: Bánkúti Sándor)

További fantasztikus filmélményeket még jócskán kínál az idei fesztivál. A közönség nagy vásznon láthatja például a 10 epizódból álló Hunyadi-sorozatot, a háromszoros olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda válogatottról szóló új sorozatot, A nemzet aranyait, valamint további érdekes premierfilmeket, mint például az ökölvívó fiú és a szexinfluenszer lány kálváriáit kibontó One More Like. Természetesen a közelmúlt sikerfilmjei és a klasszikus alkotások is helyet kaptak a színes programban. Látható lesz a MOZ.GO-n a Futni mentem, az Egy százalék indián, a Kálmán nap, a KIX és a Mi vagyunk Azahriah. A fesztivál vetítéseire jelképes, 500 forintos áron lehet majd mozijegyeket váltani.