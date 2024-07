Für Anikó végre megszólalt a családjáról

A Halhatatlanok Társulatának tagja lett Für Anikó. A hatvanéves művésznő díjazásának sok szerette és rajongója örült. A színésznő a hot! magazinnak adott interjúban mesélt erről és a családjáról is.

Für Anikó kiegyensúlyozottsága irigylésre méltó - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: „Halhatatlan lett az ÉdesMosti!” – így örült Fekete Linda a közösségi oldalán a legújabb elismerésednek. Te a házasságoddal két lányt is kaptál.

Für Anikó: Már akkor is nagyok voltak, amikor megismerkedtünk az édesapjukkal, így nem laktunk együtt. Két tüneményes emberről, Nóriról és Lindáról van szó. A nagyobbik, Fekete Linda nagyszerű kolléganőm, mind színészként, mind énekesként nagyon szeretem, amit csinál. Lindának óriási a szíve – ez a gesztus is mutatja –, tiszta szívű, őszinte, ritka emberfajta. Ha bemegy valahová, ott történik valami; kisüt a nap, olyan vitalitás árad belőle. Az anyukájuk, a férjem volt felesége is egy tündér. Együtt szoktunk karácsonyozni.

hot!: Andrisnak, a fiatoknak hol van a helye ebben az egymást szerető családban?

F.A.: Ő a csúcs, a szeretetpiramis csúcsa, a legkisebb, mindenki szeme fénye, ez időben-térben mindig kiderül.

hot!: Andris már 12 éves. Milyen tulajdonságokat látsz benne?

F.A.: Már a tizenharmadikba lépett, kiskamasz, egy kis férfi. Mindent, amihez intelligencia kell, a kisujjából ráz ki. Egy kis szorgalom azért elkelne; mi, szülők ezért noszogatjuk. A sportot nagyon élvezi, szereti, öt évig aikidózott, két évig focizott. Ami nagyon bevált neki, az a vízilabda.

Für Anikó férje halbiológus diplomát szerzett

hot!: A férjed, Fekete György élete olyan, mint egy középkori vándorlegényé. Járt országról országra, foglalkozásról foglalkozásra.

F.A.: Ő egy reneszánsz ember.

Kalinyingrádban, orosz nyelven halbiológus diplomát szerzett. Emellett közgazdászként is végzett. Volt könnyűbúvár, takarító, agrár export-importőr, dolgozott diplomataként, vezette a Klubrádiót. Élt öt évig Rio de Janeiróban, két évig Herszonban. Három nyelven beszél, fordít. Emellett írt nekem két CD-re való csodálatos dalszöveget.

Külön tudom választani az érzelmeket a minőségtől. Gyuri tíz évig Gerendás Péternek és Friderikának is írt szövegeket. A legutóbbi lemezemnek, a Für for Tennek is ő a szerzője; ez egy duett­le­mez, tíz csodálatos duett­part­ner­rel, januárban volt a bemutatója az Örkény Színházban, nagy sikerrel. Repült a zene, a szövegek. Különleges személyiségű ember – valamit jól csináltam, hogy megkaptam őt a Jóistentől.