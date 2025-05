Sosem tér vissza? A Jóbarátok szépfiúja évek óta kerüli a kamerát

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Jóbarátok közönségkedvenc szépfiúja, Matt LeBlanc?

Matt LeBlanc évek óta nem dolgozik Fotó: Armando Gallo

Amikor Matt LeBlanc a csúcson volt

Minden idők egyik leghíresebb, máig óriási népszerűségnek örvendő tévés komédiasorozata, a Jóbarátok egyik főszereplőjeként ismerte meg őt a világ a kilencvenes évek közepén. A nőcsábász Joey Tribbiani szerepébe bújva a nézők rajongása mellett begyűjtött Emmy- és Golden Globe-jelöléseket is, a világ legjobban fizetett sorozatszínészévé vált, és még olyan mozifilmekbe is beugrott, mint az Ed, a Lost in Space vagy a Charlie angyalai. Joey karakterét tovább vitte az azonos című utódsorozatba is.

Mit tudunk Matt LeBlancról?

Matt LeBlanc családneve francia eredetű, az édesapja ágáról francia-kanadaiak az ősei. A Jóbarátokban viselt Tribbiani név is illik hozzá: anyai ágon olasz származású. Egy massachusettsi kisvárosban nőtt fel, munkásosztálybeli családban. A középiskola elvégzése után egy ideig Floridában dolgozott fotómodellként. A színészi karrierje kezdetén csak apró szerepeket kapott reklámokban és tévés produkciókban. Ezek között azért akadtak emlékezetesek is: egy ketchupreklámja még a cannes-i reklámfilmfesztiválon is fődíjat nyert, az Egy rém rendes családban pedig Kelly udvarlóját játszotta néhány rész erejéig.

1994-ben jött a Jóbarátok, és mindent megváltoztatott. A sorozat szereplőválogatásának idején LeBlanc annyira le volt égve, hogy mindössze 11 dollároja volt. Így aztán a szereplőtársaival elletétben, akik az első gázsiból drága kocsit és luxuscikkeket vásároltak, ő inkább egy kiadós vacsorára nevezett végre be. A 2004-es év többszörösen is korszakhatárt jelentett az életében. Ekkor ért véget a Jóbarátok, és ekkor lett apa. Az első és mindmáig egyetlen gyermeke Missy McKnighttól született, akivel három évig éltek házasságban.

Matt LeBlanc Fotó: Lisa O'Connor

A baba 11 hónapos korától súlyos rohamokat produkált, egy ritka idegrendszeri rendellenességet diagnosztizáltak nála, ami mozgásszervi problémákat is okoz. A kezelések szerencsére sikeresnek bizonyultak, és a kislány már kétéves korára is nagyrészt maga mögött hagyta a tüneteket. LeBlanc a szabadidejében imádja a gyors motorokat és kocsikat, ezért aztán igazán testhezálló feladatnak bizonyult számára az is, amikor három éven keresztül működött közre a híres autós tévéshow, a Top Gear műsorvezetőjeként.