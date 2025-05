Itt láthatjuk újra a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-t

Halála után közel egy évvel ismét láthatjuk a One Direction néhai énekesét, igaz csak egy tehetségkutatóban. A tavaly októberben tragikus körülmények közt elhunyt Liam Payne ugyanis még nem sokkal halála előtt forgatott a Netflix hamarosan debütáló műsorában, amit a csatorna is megerősített.

Liam Payne mindössze 31 évet élt Fotó: picture alliance / SvenSimon

Halála után láthatjuk Liam Payne-t

A 31 éves korában elhunyt zenész a Building the Band című zenei tehetségkutató/valóságshowban lesz látható vendégzsűritagként. A műsorban tehetséges zenészeket mutatnak be, akik a saját bandájukat akarják megalapítani és adásról adásra újabb és újabb feladatokat kapnak, miközben olyan neves szakmai zsűri értékeli a munkájukat vendégként, mint a Pussycat Dolls-ból szólókarriert építő Nicole Scherzinger vagy Kelly Rowland, aki korábban a Destiny's Child tagja volt, illetve Payne, aki a One Directionnal futott be. A hírek szerint a jeleneteket még tavaly nyáron vették fel.

Egy évvel a halála után újra látható lesz Liam Payne Fotó: Tribeca-Gorassini/Bestimage

Mikor látható Liam Payne utoljára?

A széria még nem kapott premierdátumot, de annyi biztos, hogy még idén, és a Netflix vezetése megígérte, hogy változatlan formában láthatjuk, így Payne minden jelenete benne marad. A csatorna hozzátette, hogy a formátum leginkább a Vak szerelem című realityjükhöz hasonlít, csak a romantikus társkeresés helyett a zenei kémián lesz a hangsúly: ismeretlenek állnak össze egy bandává a siker érdekében.

Kedvesével nem sokkal a halála előtt, kéz a kézben Fotó: AGENCE / BESTIMAGE

Mi történt Liam Payne-el?

Mint ismert, a 31 éves énekes tavaly októberben zuhant ki egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeletéről. Hiába jöttek gyorsan a mentők, az énekes életét már nem tudták megmenteni, miután 14 métert zuhant. A hivatalos közlés szerint agykárosodás és belső vérzés okozta a halált. Mint kiderült, Payne-re nem sokkal a halála előtt ráhívták a rendőrséget, ugyanis ön-és közveszélyes magatartást tanúsított: többek között a szállodai szobáját is tönkre tette. A szobájában különböző gyógyszereket, köztük klonazepámot találtak, illetve Payne holtteste mellett egy üveg whiskeyt is, így többen öngyilkosságra tippeltek, de ezt azóta sem erősítették meg. Az ügyet egyelőre véletlen balesetként kezelik, bár barátnője másképp vélekedik.