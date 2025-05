Minden, amit a The Last of Us 3. évadáról tudni lehet

A mai napon hivatalosan is befejeződik a népszerű videójáték-széria alapján készült HBO-sorozat a Maxon. A The Last of Us 2. évadának 7. epizódja egy olyan finálét hozhat el, ami ugyan sok kérdésre választ adhat, de még annál is több ajtót hagyhat nyitva. Az előző évad is a „cliffhanger” kifejezés klasszikus példájával zárult le, és a mai végkifejlet esetében is komoly kilátások vannak erre. De vajon hogyan folytatódik Ellie sztorija a harmadik évadban? Láthatjuk még valamilyen formában Pedro Pascal Joelját? Mennyire ragaszkodnak a játék cselekményéhez az alkotók a jövőben? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a továbbiakban.

Vajon láthatjuk még Pedro Pascalt és Bella Ramsey-t a The Last of Us 3. évadában? (Fotó: AFF/PA Images)

Ki lesz a következő Last of Us-évad sztárja?

Ahogyan az első és második évad során azt megszokhattuk, az HBO slágerszériájának megteremtői, Craig Mazin és Neil Druckmann szorosan ölelték magukhoz a The Last of Us címre keresztelt videójáték sztoriját, sőt, sok esetben képkockáról képkockára lemásolták a játék cselekményét. Ez a szemlélet minden bizonnyal a harmadik évadra sem fog megváltozni, és viszik tovább a gémerek által már jól ismert sztorit, ami a Joelt brutálisan kivégző Abby-re összpontosul. Ezt alátámasztja az egyik szereplő, Cathrine O’Hara egy, a napokban adott nyilatkozata is, miszerint a Last of Us 3. évada „egyértelműen Abby története lesz”. A sztori pedig nagy eséllyel nem ér véget a harmadik felvonással, Mazin ugyanis már mos ragaszkodik egy negyedik szezon elkészítéséhez is.

Az Max-sorozatok zászlóshajójának eddigi és jövőbeli sztárjai egy képen (Fotó: CraSH)

Kiket láthatunk majd a következő felvonásban?

Ha hihetünk a Reszkessetek, betörők! színésznőjének, úgy joggal merül fel a kérdés, hogy mi lesz az Abby-vel leszámolni készülő Ellie (Bella Ramsey) sorsa. Bár a mai záróepizód katarzisa még ismeretlen számunkra, az interneten szétszekált sztárpalánta nagy eséllyel ismét belebújhat a The Last of Us főhősnőjének bőrébe a jövőben is, és vele együtt a sorozatbéli barátnőjét, Dinát megformáló Isabela Merced is vissza fog térni, azonban valószínűleg át kell adniuk a reflektorfényt az Abby-t játszó Kaitlyn Dever számára. A második évad elején elköszönő, de a küszöb alatt a későbbi epizódokban, „flasbackek” formájában visszamászó Pedro Pascal feje fölött viszont egyelőre egy nagy kérdőjel lebeg, de nem kizárt, hogy visszaemlékezések formájában tiszteletét teszi majd a harmadik fejezetben is a Cannes-ban botrányba keveredő szívtipró.