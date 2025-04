Brutálisan indult a The Last of Us: Megőrül a világ Pedro Pascalért zombiapuként

Emberek milliói ültek feszülten a képernyők előtt tegnap. A MAX sikersorozata, a The Last of Us második évada ugyanis ekkor debütált a streameren, és az év legjobb nyitását produkálta, ami még a szakembereket is meglepte. Ritka ugyanis, hogy egy sikerszéria második évada olyan magas százalékban vonzza vissza két és fél év elteltével a nézőket, mint a Pedro Pascal és Bella Ramsey főszereplésével készült zombiapokalipszis.

Brutális számokkal indított a The Last of Us (Fotó: MAX)

A The Last of Us rekorder lett a MAX-on

A sikersorozat új évada 5,3 millió nézővel debütált az első 24 órában, ami 13 százalékkal több, mint az első évad nyitása. Mindezt brutális marketingkampány előzte meg, nem beszélve a várakozásról, hiszen egy sikeres számítógépes játék alapján készült a széria. Ezeknek a filmes feldolgozása pedig ritkán sikerül jól, és csodaszámba megy egy olyan siker, mint a The Last of Us vagy a mozikban látható Minecraft film gigászi sikere. A MAX vezetősége duplán is örülhet, ugyanis az extra nyitás miatt az első évadot sokan újranézték a premier előtt, a streamer nézettsége a premier előtti héten 150 százalékot ugrott a Variety beszámolója szerint. A szakemberek még erősebb számokra számítanak, mint az első évadnál, ahol a finálét már 8,2 millió néző látta, ehhez hasonlót csak A Fehér Lótusz harmadik évada tudott produkálni. A The Last of Us első évadát 90 nap alatt 32 millióan tekintették meg világszerte. A MAX érezhette a sikert, ugyanis az első rész debütálása előtt már berendelték a harmadik évadot is.

A Last of Us 2 évad során Bella Ramsey ismét Ellie szerepében látható (Fotó: MAX)

Az új szezon 5 évvel később veszi fel a fonalat Ellie és Joel történetében, ahol komoly konfliktus alakul ki a páros között, viszont a világ még veszélyesebb lett és már nem feltétlenül csak a gombák miatt zombivá váló emberektől kell tartaniuk a főhőseinknek. Az új évadban olyan világsztárok csatlakoztak a szériához, mint Gabriel Luna, Isabel Merced, Kaitlyn Dever, Rutina Wesley, Robert John Burke, Spencer Lord, Tati Gabrielle, Ariela Barer, Danny Ramirez, Noah Lamanna, vagy a Beetlejuice sztárja Catherine O'Hara és a Westworldből ismert Jeffrey Wright.