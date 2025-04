Last of Us: Jennifer Aniston furcsa felbukkanása még magát a színésznőt is meglepte

Úgy lepték el a nézők a streamingszolgáltató felületét, akár gombaspórák a levegőt a The Last of Us világában. A nem kis összeget zsebre tevő Pedro Pascal és Bella Ramsey április közepén tértek vissza Joel és Ellie szerepében, hogy folytassák a 2023-as év sikerprojektének számító videójáték-adaptációt egy második évaddal. A közönség eddig finoman szólva is vevő a látottakra, az első epizódot a premier napján több mint 5 millióan nézték meg, és az érdeklődés továbbra sem csökkent. Az eddig megjelent két rész megannyi izgalmat és meglepetést tartogatott, utóbbiak közé tartozik például a tévétörténelem egyik legérdekesebb cameója, Jennifer Aniston nem várt feltűnése.

A The Last of Us 2. évada igazi repülőrajtot vett a hónapban (Fotó: YouTube / Max)

Jennifer Asniston váratlan cameója a Last of Us-ban

A tökéletes testforma titkának birtokosa, Jennifer Aniston még a második évad szezonpremierjében tűnt fel, de nem személyesen, hanem egy 2003-as People magazin címlapján. A rejtett cameót több rajongó is kiszúrta, aztán már csak idő kérdése volt, hogy mikor jutnak el a képkockák a Jóbarátok színésznőjéhez. Aniston végül pár órával ezelőtt egy Instagram-történetben reagált a váratlan „szereplésére”, melyben rácsodálkozott, hogy ez az ő arcával eladott újság még a világ végét is képes túlélni.

Annyi minden közül pont ez éli túl az apokalipszist.

- csatolta megjegyzését a pár másodperces felvételhez a színésznő.

Jennifer Anistont is meglepte, hogy "túlélte" a zombiapokalipszist (Fotó: Instagram)

A hétrészesre tervezett második évadból egyébként még további öt epizód várat magára, a szezon fináléja majd 2025. május 26-án debütál a Max platformján. Azonban ez még közel sem jelenti a sorozat végét, hiszen az alkotók, Craig Mazin és Neil Druckmann még további egy (de lehet, hogy kettő) évadot tartogatnak a tarsolyukban, a The Last of Us harmadik fejezetét pedig már a második felvonás premierje előtt berendelte tőlük az HBO.