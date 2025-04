20 év után is milliókat ér Keira Knightley mosolya

Megunhatatlanok a Bennett-lányok, legalábbis a mozinézők szerint. A 2004-es Büszkeség és Balítélet ismét a toplisták élére került a 40 éves Keira Knightley főszereplésével, bizonyítva hogy az instant kutlfilmek továbbra is bevonzzák a mozikba a nézőket.

Keira Knightley 20 éve csábult el Mr Darcy-nak (Fotó: 1996-98 AccuSoft Inc.)

Keira Knightley dollármilliós mosolya

Az igen színes húsvéti hétvégén a mozinézők vámpírokra, kockákra és Jézusra voltak kíváncsiak. A boxofficemojo.com adatai szerint a top10 nyolcadik helyén azonban egy 20 éves klasszikus, a Büszkeség és balítélet című romantikus dráma kapott helyet. A Keira Knightley nevével fémjelezett produkció 3,2 millió dollárt szedett össze a hétvégén, ami több, mint a 2005-ös bemutatója nyitóhétvégéjén begyűjtött 2,8 millió dollár. A négy Oscarra jelölt film végül világszerte 125 millió dollárt keresett, ami a 28 milliós költségeihez képes szép sikernek számított. A film az évek alatt azonban kultfilm lett és a kerek évfordulókon újra és újra a vásznakra küldte a Working Title, ami tovább gyarapította a bevételét a filmnek. A Bennett lányok szerelmi életét bemutató Jane Austin könyvadaptáció népszerűsége töretlen, sőt újra moziba csábítja az embereket.

Továbbra is milliókat hoz a Büszekség és balítélet (Fotó: 1996-98 AccuSoft Inc.)

Nem újkeletű, hogy kultfilmek miatt rohanják meg az emberek a mozikat. Az amerikai mozik decemberben tűzték műsorra a tavaly 10 éves Csillagok között című film digitálisan felújított változatát. USA-szerte 165 IMAX-vásznon debütált a film, aminek több mint 27.000 dolláros moziátlaga az év egyik legjobb eredményét hozta. A Matthew McConaughey, Anne Hathaway és Jessica Chastain főszereplésével készült film világszerte eddig 729 millió dollárt termelt, de most újabb súlyos milliókat gyűjtött be. Tavaly augusztusban az egyik legnézettebb film a 15 éves Coraline és a titkos ajtó című volt, újabb 52 milliót szedett össze a stop-motion gyerekhorror. Októberben ismét bemutatták a Karácsonyi lidércnyomás című, szintén stop-motion klasszikust, ami egy hét alatt újabb 6 millióval gyarapította az amúgy is tekintélyes bevételét Tim Burton agymenésének.

Mindeközben a Netflix bejelentette, hogy készül a Büszkeség és balítélet hat részes sorozatverziója, amiben Emma Corrin alakítja Elizabeth Bennett szerepét, édesanyját az Oscar-díjas Olivia Colman, a sármos Mr. Darcy-t pedig Colin Firth után a Saoirse Ronan szexi férje.