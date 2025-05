Hollywood legkegyetlenebb, Oscar-díjas színésznője még pornófilmekben is szerepelt

Hollywood legbotrányosabb történeteiből is kiemelkednek a gyerekeket bántalmazók szörnyű esetei. A néhai Joan Crawford is közéjük tartozik lánya - legalábbis Christina állítása szerint. Vannak gyerekek, akiket a saját szupersztár anyuk adott örökbe saját magának, akadtak, akiket híres fekete dobozban kínoztak, de a zűrös múltú, alkoholista sztár egy alkalommal meg is akarta ölni a gyerekét.

Joan Crawford élete során nem volt mintaanya (Fotó: ZUMA Press)

Joan Crawford: örömlány, pornó és Hollywood

A sztár pontos életkora sose derült ki, de valamikor 1899 és 1905 közé teszik a születési dátumát. A húszas években igyekezett betörni Hollywoodba, de nehezebb volt az út, mint gondolta. Kisebb szerepek mellett állítólag több pornógráf filmben is szerepelt, sőt állítólag prostituált is volt a későbbi díva. A filmek sose kerültek elő, de - ahogy a Disney+ Viszály című sorozatában is látható - a bátyja egész életében zsarolta a sztárt, hogy neki van egy példánya a felvételekből és kiadja a sajtónak. A negyvenes években a szexi szerepek kezdték elkerülni a színésznőt, így úgy döntött, változtat az imázsán, ezért is vállalta le a Mildred Pierce című film főszerepét, ahol a tinilánya csábítja el a szeretőjét. Az alkotás Oscart hozott neki és ekkor döntötte el Crawford, hogy az anyaság is kell az életébe számtalan szerető és a karrierje érdekében bevállalt abortusz után.

Joan Crawford gyerekeinek megoszlik a véleményük a szupersztár anyjukról (Fotó: Snap/ Northfoto)

Meg akarta fojtani a lányát

Joan 5 gyereket fogadott örökbe, sokak szerint hiú volt elrontani az alakját egy terhességgel, de talán inkább a korábbi abortuszai következményei lehetett a gyermektelenség. Az egyik kicsit visszakövetelte a biológiai anyja, így végül Christinát, Christophert, és az ikreket Cynthiát és Cathyt nevelte. A most 85 éves Christina anyja halála után, 1978-ban adta ki a Mommie Dearest című könyvet, amiben kegyetlen őszinteséggel rántotta le a leplet a hírességről. Állítása szerint a komoly alkoholista sztár rendszeresen bántalmazta fizikálisan és mentálisan is. Volt, hogy nekiesett a kislány hajának, de történt olyan is, hogy akkora erővel ráncigálta a gyereket, hogy majdnem megfojtotta. Christina úgy gondolta, Joan Crawford sose akart gyereket, csupán reklámfogás volt részéről az adoptálás, illetve azt gondolta, ha jólétbe helyezi a kicsiket, akkor ők feltétel nélkül szeretni fogják. A nő, amint felnőtt, azonnal elhagyta Joant, akivel sose sikerült rendeznie a viszonyát, ám állítólag a halála előtt még olvasta Christina könyvét.