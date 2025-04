Hollywood legnagyobb bébi botránya! A jóképű filmcsillag sosem tudta meg, hogy volt egy lánya is!

Nem csak Hollywood leghalálosabb csókja köthető Clark Gable nevéhez. Az Elfújta a szél sármőrje az álomgyár legnagyobb bébi botrány birtokosa is, dacára annak, hogy erről fogalma sem volt az életében. A színész ugyanis hivatalosan csak egy gyermekéről tudott élete 59 éve során, ám valójában fiatalemberként született egy második gyermeke, ráadásul a harmincas-negyvenes évek sztárjától, Loretta Youngtól.

Clark Gable és Loretta Young 1935-ben folytattak viszonyt Fotó: 20th Century Fox

Clark Gable botránya: Hova tűnt a kis Judy Lewis?

1934-1935 derekán járunk, ahol a pályakezdő Loretta Young és a friss Oscar-díjas Clark Gable együtt forgatta a Call of the Wild című filmet. A két színész között azonnal megpattant valami és még Michelle Pfeiffernél is veszedelmesebb viszonyba kezdtek. A színész azonban Maria Langham férje volt akkoriban, így a kapcsolat már eleve botrányosnak számított... volna, ha kiderül. A két sztár a lehető legnagyobb titokban találkozgatott egymással a forgatáson kívül. A baj azonban megtörtént: az akkor 23 éves színésznő terhes lett Gable gyermekével. A vallásos neveltetést kapó színésznő halálos bűnnek tartotta az abortuszt, ám a karrierjét sem akarta kockáztatni.

Jöhet a kényszerabortusz?

Ahogy korábban is írtuk, a harmincas-negyvenes évek csillagait sokszor a stúdióvezetők kényszerítették vagy vitték el abortuszra, ellenkező esetben a karrierjük véget érhetett, ahogy például Bette Davis esetében is történt. Loretta azonban hallani sem akart erről, így titkolni kezdte a terhességét, nem beszélve arról, hogy a Twentieth Century Pictures-höz szerződés kötötte A színésznő végig forgatott és ügyes trükkökkel rejtegette a terhességét, amíg 1935 novemberében meg nem született Judy. Ám itt még nem jött happy end, hiszen ha a fiatal sztárt egy kisbabával látják, jöhet a pletyka. A színésznő a pár hetes Judy-t egy árvaházba vitte, ahol 19 hónapig nevelték apácák. Ekkora Young karrierje is stabilabb lett, és nagy médiafelhajtás közepette örökbefogadta a saját gyermekét. A pletykák elültek, majd jött Loretta élete szerelme, Tom Lewis, aki a nevére is vette az akkor már 5 éves Judy-t.