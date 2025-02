1 millió forint egy éjszaka: kiderült, ebben a szállodában romantikázik Szoboszlai Dominik

Párizs ikonikus pontján tűnt fel Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar focistája a hétvégi bajnoki után utazott el a francia fővárosba szerelmével, Buzsik Borkával. Nem sokáig maradt titokban, hol szállt meg az álompár.

Szoboszlai két meccs között utazott Franciaországba / Fotó: Andrew Powell

Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán 24 órán át látható történetben jelentkezett be Párizsból. Menyasszonya, Borka oldalán már közös fotó is látható, sőt, a szép szőke lány az ebédlőasztalukról is készített fényképet. A fotók alapján a rajongók hamar megfejtették, hogy a szerelmesek Párizs egyik előkelő szállodájában, a Hotel Plaza Athenee-ben szállnak meg. Az ötcsillagos hotel az Eiffel-torony közelében, a Montaigne sugárúton található.

A szálloda nem olcsó, Szoboszlaiék előkelő lakosztálya átszámítva egymillió forint körüli összegbe kerül. A hotel leírásából kiderül, hogy csak néhány lakosztályból látható tökéletes pompájában az Eiffel-torony, így könnyen kitalálható, hogy Szoboszlaiék a magasabb kategóriából választottak. A szobában 5 féle párna szolgálja a kényelmes alvást, a minibárokban pedig 80 féle italból lehet választani. Maga a szálloda több hollywoodi szuperprodukció helyszíne volt, itt forgatták például a 2003-as, Minden végzet nehéz című mozit Jack Nicholson és Diane Keaton főszereplésével.

Elegáns lakosztály az ötcsillagos hotelben / Fotó: booking.com

Ennyit keres Szoboszlai Dominik

Az egymilliós szobaár egy éjszakára természetesen meg sem kottyan a focistának, hiszen ennek közel a tízszeresét keresi meg naponta. Szoboszlai hetente 120 ezer fontot kap Liverpoolban, ami átszámítva jelenlegi árfolyamon 59 millió forint. Ez éves tekintetben 2,9 milliárd forintot jelent a focistának.