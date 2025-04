Erotikus szerepek után Covidban utazik Emma Stone

Szadomazo és gruppenszex után Covid-konteókkal tér vissza nyáron a mozikba a világsztár. Emma Stone az utóbbi években igazán bevállalós szerepeket vállalt, méghozzá mindet Yorgos Lanthimos filmjeiben, sorrendben: A kedvenc, a Magyarországon forgatott Szegény párák vagy a tavalyi év egyik legmegosztóbb filmje, A kegyelem fajtái. A 36 éves sztár most Ari Aster modern, titokzatos modern westernjében vállalt szerepet.

Emma Stone stílusa még mindig új a rajongóinak (Fotó: C Flanigan)

Emma Stone és az Eddington Cannesban

Az Eddington című film a Fehér éjszakák és az Amitől félünk című pszichothrillerek rendezője, Ari Aster új agyszüleménye. Stone mellett a Joker: Kétszemélyes téboly miatt kissé megtépázott hírnevű Joaquin Phoenix, a The Last of Us dollármilliomos apucija, Pedro Pascal, illetve a Dűne: Második részben feltűnt Austin Butler látható. A titokzatos film története még titok, de egy modern western-pszichothrillerként hivatkoznak rá és az egyperces teaser szerint 2020 körül játszódhat a történet, ugyanis a koronavírus-járvány kezdetének idején járunk. Az Eddington világpremierje a Cannes-i Filmfesztiválon lesz, ahol a film a versenyprogramban látható és esélyes lehet az Arany Pálmára. A filmben nyoma sem lesz Emma Stone jelenlegi, szokatlan stílusának, teljesen más külsővel látható, mint amilyennel mostanság a hétköznapokban.

Az Eddington az év nagy dobása lehet Fotó: IMDB

Stone nem unatkozik mostanában: miközben a Disney-nek a Szörnyella második részén dolgozik, előtte leforgatta kedvenc rendezője, a fentebb említett Yorgos Lanthimos új, Bugonia című filmje érkezik év végén. A szürreális sztori szerint két gyakornok meggyőződése, hogy a multi főnöknője – akit Stone alakít - egy földönkívüli és a bolygónk leigázása a célja. A film novemberben kerül a mozikba és már most komoly Oscar-esélyesként emlegetik.