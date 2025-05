Rá sem ismerni a 92 éves színésznőre: túlzásba vitte a plasztikát Carol Burnett

Újabb ékes bizonyítéka a 92 éves színésznő annak, hogy a szépségért nem kell szó szerint mindent megtenni. Carol Burnett a hatvanas évektől kezdve szórakoztatja a közönséget sziporkázó poénjaival és mókás arcberendezésével. A színésznő saját bevallása szerint sem tartozott a klasszikus nőideálokhoz, ezért is játszott inkább vígjátékban, többek között a Netflixen hasító, A négy évszak című sorozat 1981-es filmverziójában, amiben a 89 éves kollégája és jó barátja, a súlyos beteg Alan Alda is visszatért a kamera elé. Burnett nem vállalt szerepet az új szériában, pedig folyamatosan dolgozik a kilencedik X-en túl is. Talán azért is plasztikáztat egyfolytában, hogy továbbra is kapjon szerepeket.

Carol Burnett több mint 60 éve nevetetti a közönséget (Fotó: Moviestore Collection / face to fa)

Rendszeresen jár Carol Burnett plasztikai sebészhez

Carol Burnett, most a 92 éves komika 1967-ben robbant be a köztudatba a saját nevével fémjelezett show-ban, amiből a következő 9 évben közel 300 epizódot készített. A magyar nézők A négy évszak mellett az 1982-es Annie című musical gonoszkodó Miss Hanniganjeként ismerhetik, a 2014-es remake-ben a nagy visszatérő Cameron Diaz vette át a szerepet tőle. Burnett inkább tévében alkotott nagyot a későbbiekben, 2024-ben pedig bombaként robbant a hír, hogy az Apple Tv+ Palm Royale című tévésorozatának egyik főszereplője lesz az akkor 91 éves díva. Ami még ennél is izgalmasabb, hogy akkora siker volt az almás cégnél a széria, hogy berendeltek egy második évadot, amiben szintén visszatér Burnett karaktere. A premier jövőre várható, amikor a sztár már 93 éves lesz.

A 92 éves színésznőnek több beavatkozása is volt, így nemcsak az idő múlása miatt néz ki teljesen máshogy, mint amilyen fiatalon volt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A siker bizony jó dolog, és egy kis plusz glamour, csillogás sosem árt. Nos, Burnett az utóbbi években szemlátomást nem vetette meg a plasztikát, ám a pletykák szerint az egyik vagy akár több beavatkozás nem sikerült túl jól: a hosszúkás arcú sztár álla ugyanis még jobban megnyúlt, mondhatnánk úgy is, hogy lecsúszott az arca. Tény, hogy a humora és a fizikuma még mindig kirobbanó, ám egy-két beavatkozást kihagyhatott volna Hollywood legviccesebb nője.