Met-gála 2025: Minden, ami idén a vörös szőnyegen történt - Galéria

A Met-gála minden év májusának első hétfőjén kerül megrendezésre, és a Metropolitan Művészeti Múzeum Jelmezintézetének tavaszi, jótékonysági kiállítását nyitja meg. Az esemény célja a múzeum divattörténeti gyűjteményének támogatása, és az évek során a divat, a művészet és a kultúra találkozásának szimbólumává vált. Az idei tematika a férfi divatot és az öltönykultúrát állította középpontba, amelyen természetesen a fekete szín dominált.

Met-gála 2025: Rihanna harmadik gyermekét hordja a szíve alatt (Fotó: PA)

Met-gála 2025: „Superfine: Tailoring Black Style”

A kiállítás május 10-től október 26-ig látogatható a Metropolitan Művészeti Múzeumban, a tárlat több mint 30 tervező munkáit mutatja be. A 2025-ös Met-gála nemcsak a divat ünnepe volt, hanem fontos kulturális és történelmi párbeszédet is elindított a fekete identitás és önkifejezés témájában.

Rihanna eltitkolt harmadik terhességével ledobta a bombát

Az énekesnő egy Marc Jacobs által tervezett férfias szabású ruhában jelentette be harmadik terhességét, amely egyesítette a klasszikus szabászatot és a modern nőiességet. Rihanna és A$AP Rocky 2020 novemberében vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat. Azóta két fiuk született: a 3 éves RZA Athelston, valamint a 21 hónapos Riot Rose. Az énekesnő 2023 decemberében azt nyilatkozta, hogy kapcsolatuk sokkal erősebb lett, mióta szülők lettek. Rihanna egyébként korábban is jól átgondolt pillanatokban hozta nyilvánosságra terhességét: első gyermekének érkezését 2022 januárjában jelentette be, akkor New York utcáin fotózták le, második babáját pedig a 2023-as Super Bowl félidei show-jában „mutatta be”, a hasát simogatva.

Halle Berry megadta a módját bugyi nélkül

Halle Berry hét év kihagyás után tért vissza a Met-gálára egy LaQuan Smith által tervezett, áttetsző fekete csíkos ruhában, amelyet egy 31 karátos Cartier gyémánt nyaklánccal egészített ki. A ruhaköltemény különlegessége az volt, hogy bár a vastag fekete csíkok éppen ott takarták, ahol kellett, mindemellett egyértelműen megmutatta azt is, hogy nem viselt alsóneműt. Az 58 éves színésznő a tőle megszokott módon még mindig bombaformában van, noha ebben a szerelésben azért volt mit izgulnia, egyetlen rossz mozdulat ugyanis végzetes hiba lett volna, már ami a villantást illeti. Halle Berry azonban nem hibázott, bátor választása még inkább kiemelte profizmusát.