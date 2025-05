Hidegen tálalva a legjobb? 7+1 bosszúfilm, amit látnod kell a hosszú hétvégén!

Már hetek óta dübörög a hazai mozikban Az Amatőr, amiben Rami Malek a CIA kódfejtőjeként indul terepre és hadjáratra a feleségét megölő terroristák ellen. Itt volt hát az ideje, hogy listára gyűjtsük a kedvenc bosszúfilmjeinket, Quentin Tarantinóval, Charles Bronsonnal és pár különleges mozicsemegével a hosszú hétvégére.

A John Wick a világ legsikeresebb bosszúfilm sorozata lett Fotó: Lionsgate

7+1 kedvenc bosszúfilmünk

Bosszúvágy (1974)

A bosszú, mint mozihősök tettei mögött álló motiváció természetesen már a kezdetektől jelen volt a filmekben, de a bosszúfilm jellegzetes történettípusa úgy igazán csak az 1970-es évektől alakult ki. A zsáner egyik alapműve Charles Bronson nagyvárosi hadjáratának mozikrónikája, aki békés építészből válik bosszúálló akcióhőssé a családját ért támadás után. A kisember, aki lépésről lépésre és rosszfiúról rosszfiúra haladva tesz rendet a városban.

Nincs bocsánat (1992)

A westernek egyik jellegzetes motívuma a bosszú, és a műfaj valaha volt egyik legnagyobb alakja, Clint Eastwood ezt a dolgot is megfosztotta minden vadnyugati romantikájától a rendezőként és főszereplőként is jegyzett mesterművében. Öregedő pisztolyhősként megbízásból vállalja el a bosszú leszállítását ebben a történetben, bemutatva azt is, hogy az erőszakot mindenkin nyomot hagy, még akkor is, ha a tette igazságos is.

A holló (1994)

Noha nemrégiben új változat is készült belőle, mi mégis inkább az eredetit ajánlanánk az élők közé visszatérő bosszúálló halott legendás történetéből. A film népszerűségéhez a korban oly populáris, darkos stílus csúcsra járatása mellett alaposan hozzájárult a főszereplő halála is: az apjához Bruce Lee-hez hasonlóan főleg harcművészeti mozikat készítő Brandon Lee a forgatáson hunyt el, amikor az egyik jelenetben rálőttek, de az ilyenkor szokásos vaktöltény helyett véletlenül(?) éles lőszer került a fegyverbe, csak úgy mint Alec Baldwin filmje esetében is.

Oldboy (2003) - A világ legjobb bosszúfilmje

A koreai filmművészet egyik csúcsa egyszerre brutális és költői élmény. A 15 évre magyarázat nélkül fogságba ejtett férfi, akinek a kiszabadulása után 5 napja van a fogvatartója megtalálására és a bosszúra, valójában egy nagyobb és ördögi terv része, sokkoló végkifejlettel. A lenyűgöző képekben mesélő Oldboy a megjelenése idején Cannes-ban elnyerte a zsűri nagydíját, Tarantino a kedvencének nevezte, rendszeresen ott szerepel minden idők legjobb filmjeinek toplistáján, és még egy (felejthető) hollywoodi remake is készült belőle.