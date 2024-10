5 sztár, akiről nem tudtad, hogy van egy ikertestvére

Tizennégy perc különbséggel látta meg a napvilágot Vin Diesel és Paul Vincent. Bár utóbbi kifejezetten kerüli a reflektorfényt, a filmezés nem áll távol tőle, hiszen hangmérnökként dolgozik. Még a Halálos iramban-filmek munkálataiból is kivette a részét, így ugyan a kamera két különböző oldalán, de mégis együtt forgattak a testvérével – írja a Fanny magazin.

A Diesel-tesók már dolgoztak is közös filmen

Igazi nőuralom van Gisele Bündchen családjában. A modellnek összesen 5 lánytestvére van, a manapság már a menedzsereként dolgozó Patricia pedig nem csak az ikertestvére, hanem a legjobb barátnője is. „Nagyon közel vagyunk egymáshoz. Bízunk egymásban, és mindig a legjobbat akarjuk egymásnak, és ez felbecsülhetetlen” – árulta el korábban.

Gisele Bündchen (jobbra) és ikertestvére, Patricia Fotó: Agência Estado via AFP

„Semmi sem fontosabb számomra, mint az ikertestvérem" – mondta Scarlett Johansson az ikerbátyáról, aki nem kevesebb, mint harminc centiméterrel nőtt magasabbra a húgánál. Noha olykor Huntert is el tudják csípni a fotósok egy-egy vörös szőnyeges eseményen, a férfi messziről kerüli a sztáréletet, inkább a politika és a közösségi kezdeményezések iránt érdeklődik.

Scarlett Johansson számára nagyon fontos az ikertestvére Fotó: John Barrett

Visszaélt a külső hasonlósággal Rami Malek testvére, Sami. Úgy tűnik, hogy a színészi tehetség nem tartozik a közös vonásaik közé, ezért az azóta már Oscar-díjjal is kitüntetett Rami ugrott be egy iskolai feladatba a testvére helyett. Vajon az azóta már tanárként dolgozó Saminak feltűnne egy hasonló turpisság?

Rami Malek volt, hogy ikertestvérének adta ki magát

„Valahogy helyrebillent közöttünk az egyensúly, és megértettem, hogy bármi is történik, tényleg egyenlők vagyunk. Ez azóta is így van, akárhogyan lát is minket a világ” – mesélte Ashton Kutcher, akinek a testvére, Michael egy csecsemőkori agyi eredetű bénulás miatt a mai napig súlyos kihívásokkal kell megküzdenie.