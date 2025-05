Dupla dinamittal tarol a halálosztó Forrest Gumpról szóló mozi folytatása – A könyvelő 2. kritika

Mintha csak tegnap lett volna, pedig már 9 éve volt, hogy 2016-ban Ben Affleck egy terminátor-üzemmódba kapcsoló Forrest Gumppá változott A könyvelő első fejezetében. Gavin O’Connor akciófilmje remekül lavírozott a különféle műfaji elemek között, emellett pedig igazi sztárparádét tudott felvonultatni. Az autista bérgyilkos sztorijának folytatására évek óta vártak a rajongók, és senki sem gondolta, hogy a várakozás majdnem egy évtized után ér véget. A könyvelő 2. végül idén áprilisban került a mozikba, kritikánkból pedig kiderül, megéri-e rászánni két órát és egy mozijegy árát.

A könyvelő 2. párosa, azaz Ben Affleck és Jon Bernthal a hátukon cipelték az egész filmet (Fotó: Entertainment Pictures)

Miről szól a Könyvelő 2?

Amikor egy titkos ügynököt különös körülmények közepette váratlanul megölnek, miután egy elveszett család nyomába ered, a tanítványa megpróbálja kiugrasztani odújából a másodállásban bérgyilkosként dolgozó könyvelőt. A Ben Affleck által játszott Chris Wolffot azonban most épp jobban érdekli a társkereső applikációk meghekkelése vagy tojássütés a lakókocsijában, de mindenki szerencséjére mégis sikerül rávenni őt a Cynthia Addai-Robinsonnak (Gyűrűk Ura-sorozat) az ügy felgöngyölítésére. A munkába menet közben becsatlakozik a másik Wolff-fivér, a Daredevil: Újjászületésben is feltűnő Jon Bernthal által megtestesített Braxton is, aki üde színfoltja a produkciónak. A hármas minél mélyebbre úszik a sötét titkok tengerében, annál nagyobb figyelem hárul rájuk olyan figuráktól, akik bármit képesek megtenni azért, hogy ne derüljön fény az igazságra.

A könyvelő 2 sikeresen folytatta azt, amit az első rész elkezdett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ben Affleck és Jon Bernthal: Hollywood új dinamit duója

Bár van, akinek ez nem újdonság, de Ben Affleck tud ám vicces is lenni. A könyvelő második részében pedig a poénkodásra sokkal több ideje jut az első fejezethez képest. Karaktere komorságát levetkőzve sokkal több teret kapott a szkriptíróktól, hogy a hamarosan Budapestre látogató Jennifer Lopez exférje minél többször keveredjen komikus helyzetekbe. Ebben pedig tettestársa Jon Bernthal is, a két macsó duója egy olyan páros, akikről két másodperc alatt kiderül, hogy megvan közöttük a kellő kémia. Amellett, hogy mindkettő nehézfiúnak már a kisujja is halálos fegyvernek számít, könnyen azonosulható karakterek, akik olyan átlagos problémákkal küzdenek, mint az online ismerkedés vagy egy egyszerű telefonbeszélgetés lebonyolítása.