Ben Affleck ismét lenyúlná Brad Pitt exét

Ben Affleck újra szingli és a hírek szerint nem bír magával. Nemrég vált el Jennifer Lopeztől, majd kétségbeesetten próbálkozott exfeleségénél, Jennifer Garnernél is. Most pedig régi jó barátja, Brad Pitt exét szúrta ki magának. Már nem először...

Ben Affleck felesége után ismét szerelmes, állítólag titkon belezúgott Angelina Jolie-ba (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Ben Afflecknek bejön Angelina Jolie

Jennifer Lopez és Ben Affleck nemrég hivatalosan is elváltak. Szakításuk óta pedig a Batman mozi denevérembere nem találja a helyét a szinglilétben. Képtelen egyedül maradni, kétségbeesetten próbál magának új barátnőt szerezni. Először volt feleségénél próbálkozott. Most pedig egy közeli ismerősének bevallotta, hogy titkon mindig is oda volt egyik jó barátja, Brad Pitt, volt feleségéért, Angelina Jolie-ért:

Ben azt mondta, hogy mindig is nagyon dögösnek tartotta a Angie-t, és csodálta, ahogyan a karrierjét irányította, okosnak nevezte.

– mondta a jól értesült forrás, aki azt is hozzátette, hogy Ben Affleck áradozott az Oscar-díjas színésznőről és arról, hogy mennyire klassz, hogy ő is filmrendezői babérokra tört. Úgy érzi lenne miről beszélgetniük egy vacsora közben. Továbbá a kettejük közti minimális korkülönbséget is pont jónak tartja, hiszen a színész 52, amíg Angelina Jolie 49 esztendős.

Mindkettejük számára elsődleges a család

A színész mindezek mellett nagyon tiszteli Angie családcentrikusságát. Az 52 éves sármőrnek 2 gyereke van volt feleségétől, Jennifer Garnertől. Akikkel nagyon szoros kapcsolatban áll a mai napig. Volt feleségével ráadásul teljes egyetértésben nevelik közös gyerekeiket válásuk után is. Éppen ezért nagyon fontos számára, hogy leendő párja is hasonló értékeket képviseljen. Amire Angelina Jolie tökéletes példa, ugyanis az Oscar-díjas színésznő hat gyerek édesanyja. Ebből három saját gyermeke, hármat pedig örökbe fogadott.

Régóta izzik köztük a levegő

Ben Affleck és Angelina Jolie sokszor összefutnak a különböző díjátadókon, amikor mindig azt lehetett észrevenni, hogy izzik köztük a levegő. 2001-ben a Vanity Fair Oscar-partiján rajtakapták Bent, amint Jolie fülébe súgott, amire a színésznő elmosolyodott. 2014-ben pedig a Hollywood Film Awardson fotózták le őket, amint egymás szemébe néznek hosszasan.