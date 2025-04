Tom Hardy nem tágít: egy hete rá vagyunk a legkíváncsibbak

Lassan egy hete kis se mozdul az otthonunkból a 47 éves szexi angol színész. Mielőtt abban reménykednénk, hogy felújít vagy éppen reggelit készít Tom Hardy a magyar rajongóinál, pici csalódást kell okoznunk: a népszerű színész a Venon-trilógia részeivel foglalta el a képernyőinket. Az antiszuperhős film mindhárom része a MAX toplistájának első helyein vert tanyát és egy hete el se akarnak onnan mozdulni. Nem is csoda, mindhárom film hatalmas siker volt a mozikban is.

Tom Hardy nem tágít, egy hete uralja az otthonunkat (Fotó: Empics Entertainment)

Tom Hardy a MAX-on: hódít a Venom-trilógia

A nyálkás szimbionta kalandjai a Pókember-univerzumon kívül, három különálló filmben hódították meg a vásznakat világszerte. Az első film 2018-ban jött ki Hardy főszereplésével és 856 millió dollárt keresett világszerte, így teljesen evidens volt, hogy jöhet a folytatás. A második epizód 2021-ben jelent meg, amikor a Covid-járvány miatt még számos korlátozást kellett betartani világszerte, ami jelentősen visszavetette a mozik bevételét. A Venom 2 - Vérontó még ekkor is több mint fél milliárd dollárt hozott össze. Hardy sármja és karizmája egy harmadik filmre is elég volt: tavaly októberben hódította meg a mozikat a trilógia utolsó darabja, ami szintén közel fél milliárd dolláros hasznot hozott.

Közel 2 milliárd dollárt hozott Venom a mozikban (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Tom Hardy végleg végzett Venommal?

A fenti számokból is látszik, hogy Tom Hardy a mozikban mindenkit meghódított, és most a MAX-on ugyanezt teszi. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a 47 éves színész visszatér-e egy negyedik kalandra, vagy esetleg csatlakozik-e valamilyen formában a Marvel-univerzumhoz, ahogy azt Pókember is tette Tom Hollanddal, akit kedves, Zendaya már nem enged egyedül dolgozni se. Hardy egyáltalán nem zárkózik el a kérdéstől, ami viszont gondot jelenthet, hogy a Sony Pókember-univerzumban készült alkotásai sorra buknak el, legutóbb az Aaron Taylor-Johnson és Russell Crowe nevével fémjelzett Kraven, a vadász bukott egy hatalmasat, így a Sony bizonytalan időre jegelte az esetleges folytatások vagy spin-offok kérdését.