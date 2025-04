Minecraft-film: őrült trend hódít a mozivetítéseken

Még egy hete sem jelent meg, máris letarolta a világ minden mozikasszáját a híres videójáték, a Minecraft alapján készült filmadaptáció. A 150 millió dollárból készült projekt már a nyitóhétvégéjén több mint a dupláját termelte ki a pénztáraknál, jelenleg pedig 313 milliónál tart. Ugyan a kritikusok egyáltalán nincsenek elragadtatva a látottaktól, Rotten Tomatoeson például a maximálisan elérhető 100%-ból jelenleg 48-on áll Jack Blackék kalandja, de a világ egyik legnépszerűbb játékának szerelmeseit ez egyáltalán nem érdekli, és már most kultfilmeket idéző módon beszélnek az Egy Minecraft filmről. A fiatalabb generáció képviselői pedig most egy TikTok-trenddel uralták le a mozitermeket, aminek a filmszínházak dolgozói cseppet sem örülnek.

Az Egy Minecraft film teljesen lázba hozta a rajongókat (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Minecraft-őrület lett úrrá a mozikban

A TikTokon felkapottá vált trendben lényegében egymást próbálják felülmúlni a tinédzserek, akik a játék minden egyes ikonikus karakterének felbukkanásakor hangos, őrült éljenzésbe kezdenek a mozitermekben. A magukból teljesen (a szó szoros értelmében is) kivetkőző gamerek számára a vetítés csúcspontját az jelenti, amikor a Chicken Jockey, azaz Csirkezsoké nevű figura bukkan fel a vásznon. Ekkor a karaktert utánozva egymás nyakába ugranak, kiabálnak és elkezdenek mindent dobálni, amit csak maguk körül találnak. Amerikában már több moziba rendőrt kellett hívni a rendbontások miatt, magyarországi esetről eddig még nem tudunk.

Az Egy Minecraft filmben egy Jason Momoa vezette csapat útját követhetjük, akik egy titokzatos átjárón keresztül belekerülnek a gömbölyded formákat nélkülöző világba, és egyetlen céljuk van: valahogy kijutni onnan. Segítségükre pedig a régóta ott élő Steve, azaz Jack Black ered. A fantáziadús kalandfilm sztárparádéja egyébként nem ér véget a Momoa-Black párossal, ugyanis A Fehér Lótusz első két évadának díjnyertes színésznője, Jennifer Coolidge is feltűnik a moziban.