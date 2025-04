Minecraft-film: Már Jack Black sem hagyta szó nélkül az őrült TikTok-trendet

A 2025. április 4-én megjelent Egy Minecraft film egyébként igazi váratlan sikertörténet. A most már mozikat járó Jack Black, a hamarosan DC-főgonosszá váló Jason Momoa, valamint A Fehér Lótuszból ismert Jennifer Coolidge főszereplésével eladott alkotás az 550 millió dolláros bevételt is meghaladta, és már most a folytatásáról tárgyalnak.