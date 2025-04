A film, amiben Leonardo DiCaprio kikosarazza a heroint – 30 éves az Egy kosaras naplója

Kicsit öreg vagy, nem gondolod?

A filmgyártásban a mai napig bevett szokásnak számít, hogy a tinédzserkorú szerepeket húszas éveikben járó színészekre osztanak. Ez az Egy kosaras naplója esetében sem volt másképp. Leonardo DiCaprio 21, míg Mark Wahlberg 24 éves volt, mikor a film mozikba került, de róluk még könnyebben elhittük, hogy valóban a tinikorszakukat élik, mint A Fehér Lótusz 2. évadának sztárjáról, Michael Imperioliról, akinek 29 évesen kellett egy 14 éves fiú bőrébe bújnia.

Mark Wahlberg személye miatt komoly vita alakult ki a stábtagok között (Fotó: ZUMA Press)

Zenei aláfestés

A film sok pozitív tulajdonsága közül az egyik a zenei világa, melyért (részben) szintén Jim Carroll felelt. Az író ugyanis 1978-ban alapított egy punkzenekart, a The Jim Carroll Bandet, mely sokat segített neki „lejönni” a szerről, mivel a zene lett az új addikciója. Az együttes több száma is hallható a moziban, de a People Who Died című sláger például nemcsak az Egy kosaras naplójában, hanem Steven Spielberg klasszikusában, az E.T. – A földönkívüliben is felcsendült.

Jim Carroll, a mindenes

Kevesen mondhatják el, hogy eljátszhattak egy nyúlfarknyi szerepet, azaz „cameózhattak” a saját életükről szóló moziban. Jim Carroll viszont egyike ezeknek az embereknek, hiszen a szerző alakítja Frankie Pinewatert, a drogfüggőt, akivel DiCaprio karakterének a film vége felé van közös jelenete. További érdekesség, hogy Leonardo DiCaprio másik kettő életrajzi filmjében, a Kapj el, ha tudsz című Spielberg-moziban, továbbá A Wall Street farkasában is előfordult, hogy a megfilmesített személy cameózott a róla szóló alkotásban.