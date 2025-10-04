„A család a legfontosabb” – Kitárta lelkét a Forma-1 királya, Max Verstappen

Utóbbi két futamgyőzelme után, a vasárnapi (14.00, tv: M4 Sport) Szingapúri Nagydíjon végképp nyílttá teheti a Forma-1 idei világbajnoki pontversenyét Max Verstappen. Pedig a szezon felénél már mindenki temette az előző négy évben egyeduralkodó, de idén a McLarenek mögött – a közelmúltig – mind nagyobb hátrányba került Red Bull-pilótát. A könyörtelen vezetői stílusáról, a határok állandó feszegetéséről is híres 28 éves autóversenyző a Sky interjújában elárulta: a stílusa leginkább a szüleinek köszönhető.

Max Verstappen a húga, Victoria Verstappen és az édesanyjuk, Sophie Kumpen között

Fotó: Getty Images

Nem csak az édesapjának, a korábban 8 évig szintén F1-pilóta holland Jos Verstappennek, hanem belga édesanyjának, Sophie Kumpennek is hálás ezért.

Max Verstappen anyja is szakmabeli

Ő a 90-es években sikeres gokartversenyző volt, világbajnoki helyezéseket is elért.

– Eleinte gokartosként sokat beszélgettem erről apámmal. Aztán az évek során továbbfejlődött a vezetői stílusom. Fiatalkoromban az volt a legszebb, hogy a szüleim együtt voltak (2008-ban váltak el – a szerző), és mindketten elláttak jó tanácsokkal. Rengeteget tanultam apámtól, de ha anyámnál voltam, vele is sokszor beszéltünk a témáról, hiszen ő is mindent megértett és támogatott.

A család a legfontosabb az életben

– mondta Max Verstappen, aki már maga is édesapa: élettársa, Kelly Piquet – a háromszoros F1-világbajnok brazil Nelson Piquet lánya – áprilisban hozta világra a kislányukat (a modellnek egy korábbi kapcsolatából is van egy 6 éves lánya, az orosz autóversenyző Danyiil Kvjattól).

Verstappen arról is beszél, hogy ha egy napra visszautazhatna az időben, akkor az utolsó gokartos évében (15 évesen, 2013-ban) megnyert világbajnoki győzelmét élné át újra.

A Forma-1 élcsoportja: 1. Oscar Piastri (McLaren) 324 pont, 2. Lando Norris (McLaren) 299, 3. Max Verstappen (Red Bull) 255.