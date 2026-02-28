Baloldali szlovák lapok támadják a felvidéki magyar sportolót, amiért kiáll a béke mellett

Közösségi oldalán állt ki a béke és Orbán Viktor békepárti politikája mellett Végh Attila. A felvidéki magyar ketrecharcos édesapaként szólalt meg, elmondása szerint Európa háborúra készül, amit mindenképpen meg kell akadályozni. Végh kiemelte, Magyarország az a hely, ahol biztonságban érzi magát.
"Nekünk béke kell, nem pedig fegyverek.”
- hangoztatta Végh, emiatt több szlovák, baloldali lap támadta az MMA-harcost. A lapok azzal vádolják Attilát, hogy Orbán Viktor csapatába állt, holott ő tényleg csak a béke és a biztonság mellett szólalt fel, olyan alapvető dolgok mellett, melyek minden jóérzésű ember számára fontosak.
Végh Attila háborúellenes videója
