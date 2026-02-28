Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Baloldali szlovák lapok támadják a felvidéki magyar sportolót, amiért kiáll a béke mellett

végh attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 13:18
magyarországorbán viktor
Orbán Viktor mellett állt ki a felvidéki magyar sportoló. Végh Attila azonnal támadások kereszttüzébe került.

Közösségi oldalán állt ki a béke és Orbán Viktor békepárti politikája mellett Végh Attila. A felvidéki magyar ketrecharcos édesapaként szólalt meg, elmondása szerint Európa háborúra készül, amit mindenképpen meg kell akadályozni. Végh kiemelte, Magyarország az a hely, ahol biztonságban érzi magát.

Végh Attila kiállt a béke mellett
Végh Attila kiállt a béke mellett Fotó: Nemzeti Sport

"Nekünk béke kell, nem pedig fegyverek.”

- hangoztatta Végh, emiatt több szlovák, baloldali lap támadta az MMA-harcost. A lapok azzal vádolják Attilát, hogy Orbán Viktor csapatába állt, holott ő tényleg csak a béke és a biztonság mellett szólalt fel, olyan alapvető dolgok mellett, melyek minden jóérzésű ember számára fontosak.

Végh Attila háborúellenes videója

@attila_vegh_official

♬ pôvodný zvuk - Attila Vegh Official

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu