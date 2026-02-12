Újabb baleset a téli olimpián: eszméletlenül feküdt a snowboardos versenyző

A téli olimpia egyik versenyzője, Liu Jiayu a félcső selejtezőjében elesett, majd nem kelt fel a hófedte versenypályáról. Az eseményt leállították, majd az orvosok siettek a helyszínre segíteni a sportolónak.

Újabb baleset történt a téli olimpián / Fotó: Wavebreak Media LTD / Forrás: Freepik.com

Baleset a téli olimpián, elesett egy snowboardos

A kínai snowboardos versenyző mozdulatlanul feküdt, miután elesett verseny közben. A 33 éves sportoló a második valtellinai futamának felénél járt, amikor megtörtént a katasztrófa. Láthatóan rosszul mérte fel a kanyart, ami miatt elveszítette az egyensúlyát. Liu deszkájának széle ezután megakadt a hóban és elesett.

Rémült szemtanúk látták, ahogy a női sportoló a nyakára zuhan esés közben. A személyzet azonnal az olimpikon segítségére sietett, a selejtezőt pedig, amíg az ellátás tartott, felfüggesztették.

A BBC kommentátorai élőben közvetítették az esetet: Liu-t addig az első ötbe való bekerülés egyik esélyesének tartották, amíg meg nem történt a baleset.

Ó! Ez egy nagyon csúnya elsőél-leakasztás volt. Harminc-negyvennel mész, beakad az él, és az ember azonnal beleáll a hóba. Már az utolsó előtti ugratónál is nagyon bizonytalan volt, súrolta a tetejét. Túlságosan erőltette a menetet, mert tudta, hogy szüksége van erre a pontszámra

- mondta el az esetről Ed Leigh kommentátor a Daily Star szerint.

Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026.



Hoping for a healthy recovery! pic.twitter.com/N4ulRvjPlV — @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva) February 11, 2026

Ed azzal folytatta, hogy a sportoló a lehető legjobb kezekben van, reménykednek benne, hogy jól van és ha bármi információ lesz az állapotáról, közvetítik. A kínai Xinhua Sports szerint Liu sérülése nincs összefüggésben a gerincével, a sérülése pedig feltehetően abból származhat, hogy a feje a félcsőhöz ütközött.

Mindez pár nappal azután történt, hogy Lindsey Vonn hatalmas esett. A legendás amerikai alpesi síző több mint ötéves kihagyás után tért vissza, hogy kedvenc cortinai pályáján zárja le végleg a karrierjét. A 41 esztendős sportoló egyértelmű esélyesként várta volna a női lesiklást, ugyanakkor egy hete egy balesetben elszakadt az elüső keresztszalagja. A versenyző így sem adta fel, az aranyéremért indult a női lesiklás számában. Rögtön a lesiklás elején azonban hatalmas esett: ezután percekig ápolták, majd mentőhelikopter érkezett a sérült sportolóért.