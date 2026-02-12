Aprócska bikiniben villantott a téli olimpia szexi kommentátora

Az olimpikon gyorskorcsolyázó, Alexandra Ianculescu néhány évvel ezelőtt még román színekben versenyzett a 2018-as téli olimpián, manapság viszont már az OnlyFans platformon internetes vetkőzéssel keresi a kenyerét. A 34 éves sportoló a jelenleg is zajló milánói-cortinai ötkarikás játékokon kommentátorként dolgozik, miután 2020-ban – viszonylag fiatalon – visszavonult az gyorskorcsolyától, amikor felismerte, hogy merészebb tartalmak készítésével jobb megélhetést biztosíthat magának.

Alexandra Ianculescu utoljára 2018-ban szerepelt a téli olimpián Fotó: Tao Zhang - International Skating Union

A szemrevaló sportolónő korábban élete egyik legjobb döntéseként hivatkozott a pályamódosításra, hiszen előtte rendkívül megterhelő életvitelt folytatott: hajnalban edzett, majd három részmunkaidős állásban dolgozott, hogy egyáltalán finanszírozni tudja sportolói karrierjét.

Alexandra Ianculescu az Instagramon is vetkőzik

Most láthatóan sokkal boldogabb, és férfi rajongói legnagyobb örömére az OnlyFans-en közzétett tartalmai időnként az Instagram-oldalán is visszaköszönnek: ezúttal egy apró bikiniben, a medence partján pózolva osztott meg magáról fotót.