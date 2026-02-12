„Fentről figyelt” – Könnyezve nyert az olimpiai bajnok, aki rátalált barátja holttestére

Minden idők egyik legszomorúbb és legérzelmesebb győzelmét aratta a milánói-cortinai téli olimpia 20 kilométeres sílövő versenyszámát megnyert Johan-Olav Botn. A 26 éves norvég meglepetésgyőztes könnyezve ünnepelte pályafutása messze legeredményesebb szezonjának megkoronázását az ötkarikás arannyal. Botn gondolatai a karácsony előtti napon elhunyt csapattársa és barátja, Sivert Guttorm Bakken körül forogtak, akinek a holttestére ő bukkant az olaszországi (Lavazé) edzőtáborukban.

Johan-Olav Botn volt az, aki karácsony előtti nap az edzőtáborukban holtan találta szobatársát, az Európabajnok Sivert Bakkent

Fotó: AFP

Botn az utóbbi hetekben sem tagadta, hogy a decemer 23-án történtek teljesen összetörték, nehezen teltek számára az ünnepek és máig sötét időszakot él. A felkészülés során ő találta meg szobatársa, Bakken holttestét: a 27 éves, háromszoros Európa-bajnok biatlonos sztár egy magaslégköri, oxigénszegény környezetet imitáló maszkkal az arcán hunyt el a közös szállásukon.

Johan-Olav Botn halott barátjának ajánlotta aranyát

A most szinte a semmiből téli olimpiai bajnoki címet nyert Botn a célbaérés után, majd az eredményhirdetéskor is könnyezve, az ég felé mutatva ajánlotta a sikerét halott barátjának.

– Tudtam, hogy nem vagyok a legjobb formámban, ezért a lőtéren kellett igazán koncentrálnom – és ezt meg is tettem. Rászántam az időt, és ügyeltem rá, hogy minden lövés elég jó legyen a találathoz.

Az utolsó lövészetnél jó barátomra, Sivert Bakkenre gondoltam, aki tragikusan elhunyt karácsonykor. Nagyon érzelmes volt számomra az utolsó kör. Úgy éreztem, mintha vele együtt versenyeznék. Remélem, fentről figyelt, és büszke volt arra, amit csináltam

– mondta Johan-Olav Botn, aki 1992 óta az első hibátlanul lövő téli olimpiai bajnoka a számnak.