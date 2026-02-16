Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gyászol a sportvilág: edzés közben életét vesztette a tehetséges sportoló

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 19:22
Edzés közben érte a végzetes pillanat. Mindössze 18 évesen vesztette életét az ígéretes sportoló.
Vasárnap délutánra borzalmas hír rázta meg a sportvilágot, hiszen tragikus balesetben életét vesztette a 18 éves olasz sportoló, Francesco Mazzoleni. Az országúti kerékpárversenyző olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

Tragikusan fiatalon hunyt el az olasz sportoló  /Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock (Illusztráció)

Mindenki a sportolót gyászolja

A baleset Barzanában, a 175-ös tartományi úton történt. Az első jelentések szerint egy Ford Focus típusú személygépkocsi ütötte el edzés közben a versenyzőt. Az ütközés olyan heves volt, hogy a fiatal versenyző, Francesco Mazzoleni lerepült a kerékpárról, ami a balestben kettétört.

Korábban a Team Goodshop Yoyogurt színeiben sportolt az ígéretes fiatal. A klub hétfőn délután adott ki hivatalos közleményt a sportoló tragikus halálhíréről. Ebben közölték, hogy soha nem fogják elfelejteni ezt a végzetes vasárnapot - írja a Magyar Nemzet.

 

