"A lánya még elbúcsúzott tőle..." - gyászol a magyar futball

A múlt héten két egykori neves vidéki futballista hunyt el. Előbb a 69 éves Pardavi Károlyt a siófoki kórházban szívinfarktus vitte sírba, majd Magyar Lajos hosszú betegséget követően halt meg, őket gyászolja most a győri labdarúgás. A Verebes József edző vezérelte Rába ETO korábbi gólkirálya, a 27-szeres válogatott Hannich Péter elárulta, Magyar lánya Ausztráliából tért haza az édesapja állapota miatt.

Magyar Lajost és Pardavi Károlyt gyászolja a magyar futball Fotó: freepik.com

Magyar Lajos a Győr meghatározó játékosa volt

Amikor két halott társunkról beszélgettünk, Burcsa Győző megjegyezte, folytatódott egy sor, ami csapatunk végleges széteséséhez vezet. Magyar Lajos Ausztráliában élő leánya tudott édesapja súlyos betegségéről, ezért hazautazott, legalább volt ideje elbúcsúzni egykori csapatkapitányunktól. Meghatározó csapattagnak, szélsőként, később hátvédként az NB I egyik legjobbjának számított.

Hajszán Gyula is alapember volt a győri alakulatban, ő nemrégen még beszélgetett Pardavival.

Pár nappal ezelőtt szót váltottam Pardavi Karcsival, akkor semmi jelét nem mutatta betegségnek. Egy idényen keresztül tökéletesen bírta Verebes bizalmát, majd Siófokra távozott, ahol aztán kupát nyert Tieber Lászlóék társaságában. Bár Abdán született, de tősgyökeres győrinek számított

- mesélte Hajszán.