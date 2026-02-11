Durva baleset az olimpián, rohantak a kórházba a sportolóval

Újabb baleset történt a téli olimpián. A hírek szerint hatalmasat bukott az edzésén Cam Bolton ausztrál hódeszkázó, a Livigno Snow Parkban, akit később nyakcsigolya-töréssel szállítottak kórházba - írja a kisalfold.
A krossz számban érdekelt 35 éves sportoló a hétfői tréninget követően fájdalmat érzett, azonban csak másnap kért kezelést. Miután a röntgenfelvételek töréseket mutattak ki, helikopterrel vitték kórházba további kezelésre.
Boltonnak egyébként az olaszországi a negyedik olimpiája, melyen csütörtökön mutatkozott volna be. Korábban a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es téli játékokon is részt vett: utóbbin, Pekingben a 13. helyen végzett. A legjobb eredménye eddig az a világbajnoki ezüstérem, amelyet 2025-ben, a krossz vegyes csapat számában szerzett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.