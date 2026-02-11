Durva baleset az olimpián, rohantak a kórházba a sportolóval

Újabb baleset történt a téli olimpián. A hírek szerint hatalmasat bukott az edzésén Cam Bolton ausztrál hódeszkázó, a Livigno Snow Parkban, akit később nyakcsigolya-töréssel szállítottak kórházba - írja a kisalfold.

Újabb baleset történt a téli olimpián / Fotó: Patrick Smith / GettyImages

Durva baleset volt a téli olimpián

A krossz számban érdekelt 35 éves sportoló a hétfői tréninget követően fájdalmat érzett, azonban csak másnap kért kezelést. Miután a röntgenfelvételek töréseket mutattak ki, helikopterrel vitték kórházba további kezelésre.

Boltonnak egyébként az olaszországi a negyedik olimpiája, melyen csütörtökön mutatkozott volna be. Korábban a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es téli játékokon is részt vett: utóbbin, Pekingben a 13. helyen végzett. A legjobb eredménye eddig az a világbajnoki ezüstérem, amelyet 2025-ben, a krossz vegyes csapat számában szerzett.