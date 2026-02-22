Nagy Tímea nem foglalkozik a kritikákkal: "Ami a szívemen, az a számon"

Nagy Tímea nem hallgat akkor sem, ha mások szerint kéne, és nem foglalkozik vele, ha a meggyőződése miatt bántják – derül ki a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrözőből lett sportveztővel készült Origo-interjúból.

Nagy Tímea nem enged a meggyőződéséből: „Ha ezért bántanak, nem érdekel”

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Sydneyben (2000) és Athéban (2004) aranyérmes vívólegenda már 16 éve a Nemzeti Sportügynökségnél dolgozik (a Duna Aréna és a Hajós Alfréd Uszoda létesítményvezetője), és mint elárulta: ha nem is a sportágában tevékenykedik, mindig is tudta, hogy a visszavonulása után is a sport világában akar maradni. Ugyanakkor emellett gyerekorvos is szeretett volna lenni.

"Elvégeztem a szakedzőit és a gyógypedagógiai főiskolát is. És itt szólt közbe az élet. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor adódott egy lehetőség a Hajós Alfréd Uszodában, hogy rendezvényszervező legyek. Így kezdtem el itt dolgozni"

– mondta Nagy Tímea, hozzátéve:

A gyerekek a mindeneim.

Mindig négy gyerkőcöt szerettem volna, de az élet úgy hozta, hogy csak három lett. De ők csodálatosak. Dolgoztam óvodában is három évet. Az 1996-os olimpia előtt államvizsgáztam, majd aranyesélyesként érkezve elég nagyot buktam Atlantában. Utána kerestem egy civil foglalkozást, hogy építsem mellette a civil életemet is. Így kerültem a VII. kerületi Dob utcai óvodába, mint már diplomával rendelkező logopédus.

Ma már nem az a fontos, hogy velük foglalkozom, hanem hogy értük teszek mindent. Nekik üzemeltetjük az uszodát, biztosítjuk a pályákat. Minden egyes fejlesztésnél figyeljük, nekik hogy lenne a legjobb, mi az, ami leginkább elősegíti a fejlődésüket.

Számára természetes, hogy az élsport mellett, majd most utána is aktív, a babérjain ücsörgés helyett mindig új kihívásokat keres.

"Én nem nagyon látok olyan sportolót, aki ne kezdene valamit az életével a sportpályafutása után. Ugyan találkoztam már olyan sportolóval, aki teljesen hátradőlt a sportkarrierje után, nem is tudtam vele közös témáról sokáig beszélgetni, mert annyira másképp gondolkodunk" – mondta Nagy Tímea, aki létesítményvezetőként is a legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel fordul a mai sportolók felé.