Nagy Tímea nem foglalkozik a kritikákkal: "Ami a szívemen, az a számon"

Nagy Tímea nem hallgat akkor sem, ha mások szerint kéne, és nem foglalkozik vele, ha a meggyőződése miatt bántják – derül ki a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrözőből lett sportveztővel készült Origo-interjúból.
A Sydneyben (2000) és Athéban (2004) aranyérmes vívólegenda már 16 éve a Nemzeti Sportügynökségnél dolgozik (a Duna Aréna és a Hajós Alfréd Uszoda létesítményvezetője), és mint elárulta: ha nem is a sportágában tevékenykedik, mindig is tudta, hogy a visszavonulása után is a sport világában akar maradni. Ugyanakkor emellett gyerekorvos is szeretett volna lenni.
"Elvégeztem a szakedzőit és a gyógypedagógiai főiskolát is. És itt szólt közbe az élet. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor adódott egy lehetőség a Hajós Alfréd Uszodában, hogy rendezvényszervező legyek. Így kezdtem el itt dolgozni"
– mondta Nagy Tímea, hozzátéve:
A gyerekek a mindeneim.
Mindig négy gyerkőcöt szerettem volna, de az élet úgy hozta, hogy csak három lett. De ők csodálatosak. Dolgoztam óvodában is három évet. Az 1996-os olimpia előtt államvizsgáztam, majd aranyesélyesként érkezve elég nagyot buktam Atlantában. Utána kerestem egy civil foglalkozást, hogy építsem mellette a civil életemet is. Így kerültem a VII. kerületi Dob utcai óvodába, mint már diplomával rendelkező logopédus.
Ma már nem az a fontos, hogy velük foglalkozom, hanem hogy értük teszek mindent. Nekik üzemeltetjük az uszodát, biztosítjuk a pályákat. Minden egyes fejlesztésnél figyeljük, nekik hogy lenne a legjobb, mi az, ami leginkább elősegíti a fejlődésüket.
Számára természetes, hogy az élsport mellett, majd most utána is aktív, a babérjain ücsörgés helyett mindig új kihívásokat keres.
"Én nem nagyon látok olyan sportolót, aki ne kezdene valamit az életével a sportpályafutása után. Ugyan találkoztam már olyan sportolóval, aki teljesen hátradőlt a sportkarrierje után, nem is tudtam vele közös témáról sokáig beszélgetni, mert annyira másképp gondolkodunk" – mondta Nagy Tímea, aki létesítményvezetőként is a legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel fordul a mai sportolók felé.
"Azt lessük, hogyan tudnánk megkönnyíteni a felkészülésüket.
Nekem a sport, a gyerekek a szívügyem, úgyhogy én ebből nem is tudok engedni
– hangsúlyozta a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, akit a közelmúltban sokan támadtak, mert egy videóban nyilvánosan kiállt a magyar sportélet jövőjéért.
Mindig is az jellemzett, hogy ami a szívemen, az a számom. Az életem során ezért kaptam már sok kritikát, bántást, de dicséretet is. Sosem foglalkoztam ezzel. Amiben hiszek, azt megteszem. Most is így vagyok. Sok bántást kaptam, de reggel, amikor fölkelek, jókedvűen nézek tükörbe és büszke vagyok.
Most érzem igazán úgy, hogy amit én kaptam, azt most vissza tudom adni a sportnak. Minden, ami sport, az nekem szívügyem.
Úgy érzem, hogy ami ma Magyarországon a sport területén van – és most ne csak a TAO-rendszerről beszéljünk – az példaértékű.
Olyan háttér és olyan lehetőségrendszer jött létre, amely sportolóként büszkeséggel tölt el. Amikor a sportról beszélek, akkor nem csupán egy támogatási formára gondolok, hanem a teljes magyar sportra: arra, hogy gombamód szaporodnak a tanuszodák, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, hogy bevezetésre került a mindennapos testnevelés, folyamatosak a létesítményfejlesztések az ország minden pontján, sorolhatnám estig.
Én ezt szeretném megvédeni. Azt szeretném, hogy a mostani gyerekek, fiatalok számára megmaradjon ez a lehetőség , mert a sport nemcsak az érmekről szól, hanem a jövőről. Hogyha engem ezért bántanak, akkor nem tudok mit csinálni, mert tiszta a lelkiismeretem.
Nem egyedi, hogy van politikai véleményem, azt gondolom, hogy mind a 15 millió magyarnak van politikai véleménye. Vagy ilyen, vagy olyan. Van, aki megtartja magának, van, aki nem tartja meg. Én ilyen vagyok, én nem tartom meg magamnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudnék nagyon jó ízűen elbeszélgetni egy kávé mellett mondjuk egy másik nézetet valló ismerősömmel, barátommal – zárta gondolatait Nagy Tímea.
