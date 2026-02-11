Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Bertold, Marietta névnapja

Öt szóval üzent a téli olimpia megalázó pillanatai után Liu Shaoang

Liu Shaoang
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 15:05
rövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpiaLiu Shaolin Sándor
Amíg ott vannak a téli olimpián, addig küzdenek. Ezt üzente a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a Kínával elbukott döntő után – amit a házigazda olaszok sokak szerint méltatlan módon fejeztek be.
Újabb üzenetet fogalmazott meg a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang, miután a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében lecsúsztak a dobogóról a téli olimpián. Mint ismert, sokaknál kiverte a biztosítékot, amit a győztes olaszok befejező embere tett a futam végén.

Liu Shaoang és Kína lecsúszott a dobogóról
Liu Shaoang és Kína lecsúszott a dobogóról a a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében, amit az olaszok úgy nyertek meg, hogy a befejező ember háttal korcsolyázott be a célba 
Fotó: Joosep Martinson / Getty Images

Kína hiába vezetett sokáig, a csapat kétszer is hibázott, így lecsúszott a dobogóról. A döntőt magabiztos előnnyel végül az olaszok nyerték meg. Sokak szerint az viszont már megalázó volt, hogy a házigazda befejező embere, Pietro Sighel az előny tudatában háttal korcsolyázott be a célba.

Abszolút éremesélyesként álltunk oda... Aki ismeri a gyorskorcsolyát, az a tudja, ha ezt a futamot tízszer újra futnánk, akkor tízszer más eredmény jönne ki. Sajnos ez így alakult. A csapatban sok olyan volt, aki először futott olimpiai döntőt. Nagyon büszke vagyok a csapatra, nagyon jól teljesítettünk

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Shaoang. Hozzátette, szerinte rosszul jött ki a lépés, de az benne van ebben a sportágban, hogy valaki megbotlik. Az a szerencse, hogy nem történt esés vagy sérülés. A kétszeres olimpiai bajnok kiemelte, jobb lett volna úgy kezdeni az olimpiát, hogy megvan az első érem, de messze még a vége. Ezzel kapcsolatos az a bejegyzése is, amit a közösségi oldalán tett közzé a a 2000 méteres vegyes váltó döntője után.

Short Track Speed Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 4
A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok közösségi oldalán is üzent a téli olimpia helyszínéről
Fotó: Matthew Stockman / Getty Images

Amíg itt vagyunk, addig küzdünk!

– üzente a 24 órán át látható Instagram-történetében Liu Shaoang.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor különböző szerepben

Mint ismert, a 2022-ben országot váltó Liu testvérek közül csak a fiatalabb került be a kínai olimpiai csapatba. Shaoang viszont megnyugtattam az edzőjét, hogy a szintén olimpiai bajnok testvérének hiánya nem fogja befolyásolni a teljesítményét. Liu Shaolin Sándor ugyanis nézőként ott van a játékokon és szurkol a kínaiaknak.

 

