Fotón a bizonyíték, Kathi Béla özvegye teljesen megváltozott

Kathi Béla tavaly júliusban, egy ciprusi családi nyaralás során vesztette életét. A testépítő legenda özvegye, Salamon Dia egy időre felhagyott az edzéssel, ám nemrég visszatért a terembe, most pedig új külsővel lepte meg a követőit.

Kathi Béla testépítő 3 nappal a felesége, Salamon Diána születésnapja után hunyt el

Fotó: Kisalföld

Kathi Béla özvegye frizurát váltott

Salamon Dia új hajszíne teljesen levette a rajongókat a lábukról. A fotóját több mint 1200-an kedvelték, a bejegyzéshez pedig rengeteg, szinte kivétel nélkül dicsérő komment érkezett. Ám nem csupán a kép miatt rajonganak érte: sokan merítenek erőt a történetéből is, hiszen férje halála után megerősödve tért vissza.

Salamon Dia bombaformában van

Kathi Béla özvegyétől sosem állt távol sem a testépítés, sem a versenyzés. 2015-ben bikini világbajnoki címet szerzett, pályafutása során pedig valamennyi jelentős versenyt megnyert. Karrierje csúcspontján a sportág legrangosabb színpadán, a Las Vegas-i Orleans Arenában megrendezett Mr. Olympián is helyt állt. 2020-ban megszületett közös kislányuk, Jázmin, ami után felhagyott a versenyzéssel, azóta pedig ismert testépítőket készít fel arra, hogy topformában állhassanak színpadra.