"Szüksége van a lelkemnek erre" - Kathi Béla özvegye elképesztő formában van

Az egész ország gyászolta a fiatalon elhunyt testépítőt, Kathi Bélát, aki egy családi nyaraláson során vesztette életét Cipruson. Salamon Dia, a testépítő legenda özvegye nemrégiben visszatért az edzőterembe és most új fotóval lepte meg a rajongóit.

Kathi Béla testépítő 3 nappal a felesége, Salamon Diána születésnapja után hunyt el

Fotó: Molcsányi Máté/ Kisalföld

Kathi Béla özvegye bombaformában van

Salamon Diától nem áll messze az edzés és a versenyzés sem. 2015-ben bikini világbajnoki címet szerzett, és pályafutása során minden jelentős versenyt megnyert. Karrierje csúcspontján a sportág legrangosabb színpadán, a Mr. Olympián, Las Vegasban, az Orleans Arenában lépett fel. 2020-ban megszületett közös kislányuk, Jázmin, ami miatt ő feladta a versenyzést, és azóta híres testépítőket készít fel arra, hogy a színpadon topformában legyenek.

Most pedig Dia ismét megosztott egy képet, melyhez egy motiváló szöveget is írt. Nem csupán másoknak, hanem saját magának is, hiszen férje elvesztése óta most tér vissza az edzőterembe.

Van-e kedvem mindig edzeni? Nincs, viszont TUDOM szüksége van a testemnek és a lelkemnek is az edzésre! Legtöbbször nem gondolkodom, megcsinálom és kész! Vannak dolgok, amiket csak elkezdeni nehéz, de mindig csak adnak és soha nem vesznek el

- írta Kathi Béla özvegye a közösségi-oldalára, aki szerint csak elkezdeni nehéz az edzéseket, viszont rengeteget adnak az embernek.