Újabb aranyérmet szerzett Julia Simon

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 16:54
téli olimpiafrancialövés
Bors
A francia Julia Simon nyerte a női sílövők 15 kilométeres versenyszámát szerdán a milánói-cortinai téli olimpián, Anterselvában.

Újabb aranyérmet szerzett az olimpián Julia Simon / Fotó: Patrick Smith /  GettyImages

Milánó 2026 - Francia fölény a női sílövők leghosszabb távján

A második helyen honfitársa, Lou Jeanmonnot végzett, míg a harmadik legjobb eredményt - nagy meglepetésre - a bolgár Lora Hrisztova érte el. Az egyéni indításos versenyben, a leghosszabb női egyéni számban a rontott lövésekért egyperces büntetés járt, így a végeredményt alapvetően határozta meg a jó lövőteljesítmény. Éppen ennek köszönhetően állt az élre a mezőny első felében induló Hrisztova.

A versenyzők négy sorozatot teljesítettek, fekvő aztán álló, majd ismét fekvő és végül megint álló testhelyzetben. Kevés volt a hibátlan teljesítmény, de a franciáknak az egy, illetve két rontott lövés is belefért, Simon és Jeanmonnot is be tudott jönni Hrisztova elé. Mindketten tagjai voltak a vasárnap győztes francia vegyes váltónak.

A 2018-ban aranyérmes svéd Hanna Öberg három lövést rontott, és végül 41. lett, míg a négy éve győztes német Denise Herrmann az előző játékok óta visszavonult.

Eredmények: sílövészet, női 15 km, olimpiai bajnok:

1. Julia Simon (Franciaország) 41:15.6 perc (1 lövőhiba)

2. Lou Jeanmonnot (Franciaország) 53.1 mp hátrány (2)

3. Lora Hrisztova (Bulgária) 1:04.5 p hátrány (0)

 

