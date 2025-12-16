Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gólyahír, megszületett a gyönyörű kézis kislánya

Sandra Toft
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 11:46
gyermekGyőri Audi ETO
Örömteli hírről számolt be a Győri Audi ETO KC. Megszületett a győriek dán kapusának, Sandra Toftnak a kislánya.

Az olimpiai és világbajnok dán kapus, Sandra Toft és párja júniusban jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. A kiváló hálóőr akkor azt is elmondta, hogy hazájában, Dániában vettek közös házat. Most pedig érkezett az örömhír, közösségi-oldalaikon jelentették be, hogy megszületett a kislányuk. 

Megszületett Sandra Toft kislánya
Megszületett Sandra Toft kislánya - Fotó: NurPhoto

Sandra Toft: Ez lesz a kedvenc hónapunk 

A Győri Audi ETO KC kapusa egy megható posztban tudatta a nagyvilággal, hogy megszületett kislánya. Ehhez pedig rengeteg volt és jelenkori csapattársa is kommentel, akik együtt örülnek Sandra boldogságának. 

2025. december 5. December lesz a kedvenc hónapunk. Köszönjetek a kislányunknak

- írta az Instagram-posztba a dán légiós. 

Gratulációk sora érkezett a videó alá. Sandra csapattársa, Estelle Nze Minko is kommentelt, aki szintén várandós. A kiváló norvég jobbszélső, a német-holland közös rendezésű világbajnokságon nemrég vb-aranyérmet szerző Emilie Hovden is kifejezte jókívánságát. Természetesen a magyarok sem maradtak ki a sorból: a szintén várandós Győri-Lukács Viktória, valamint Hárfa Noémi és Görbicz Anita is kedvelte Sandra videóját.

A Győri Audi ETO KC is gratulált az örömhírhez, egy Facebook-posztban köszöntötték az új ETO-családtagot. 

„Új kis taggal bővült az ETO család! Örömmel osztjuk meg veletek a hírt, hogy Sandra Toft kislánya megérkezett. Szívből gratulálunk! Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!" 

- írta Facebook-oldalán a győri klub hétfőn.

 

