Gólyahír, megszületett a gyönyörű kézis kislánya

Az olimpiai és világbajnok dán kapus, Sandra Toft és párja júniusban jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. A kiváló hálóőr akkor azt is elmondta, hogy hazájában, Dániában vettek közös házat. Most pedig érkezett az örömhír, közösségi-oldalaikon jelentették be, hogy megszületett a kislányuk.

Megszületett Sandra Toft kislánya - Fotó: NurPhoto

Sandra Toft: Ez lesz a kedvenc hónapunk

A Győri Audi ETO KC kapusa egy megható posztban tudatta a nagyvilággal, hogy megszületett kislánya. Ehhez pedig rengeteg volt és jelenkori csapattársa is kommentel, akik együtt örülnek Sandra boldogságának.

2025. december 5. December lesz a kedvenc hónapunk. Köszönjetek a kislányunknak

- írta az Instagram-posztba a dán légiós.

Gratulációk sora érkezett a videó alá. Sandra csapattársa, Estelle Nze Minko is kommentelt, aki szintén várandós. A kiváló norvég jobbszélső, a német-holland közös rendezésű világbajnokságon nemrég vb-aranyérmet szerző Emilie Hovden is kifejezte jókívánságát. Természetesen a magyarok sem maradtak ki a sorból: a szintén várandós Győri-Lukács Viktória, valamint Hárfa Noémi és Görbicz Anita is kedvelte Sandra videóját.

A Győri Audi ETO KC is gratulált az örömhírhez, egy Facebook-posztban köszöntötték az új ETO-családtagot.

„Új kis taggal bővült az ETO család! Örömmel osztjuk meg veletek a hírt, hogy Sandra Toft kislánya megérkezett. Szívből gratulálunk! Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!"

- írta Facebook-oldalán a győri klub hétfőn.