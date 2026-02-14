Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gyászol a magyar sportélet: tragikus hirtelenséggel elhunyt Geri Gyula

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 07:28
A szakember halála mindenkit megrázott, már a mentők sem tudták megmenteni. Geri Gyula mindössze 58 éves volt.
Mélyen megrendült a Veszprém vármegyei sportközélet, miután elhunyt Geri Gyula, az FC Ajka korábbi elnöke. A VEOL információi szerint Geri péntek délután rosszul lett, a helyszínre érkező mentők pedig minden próbálkozás ellenére sem tudták megmenteni az életét. Geri Gyula 58 éves volt.

Meghalt Geri Gyula, az FC Ajka korábbi elnöke 
Fotó: 123RF

Meghalt Geri Gyula: egész Ajka gyászol 

A portál szerint Geri Gyula közel egy évtizeden át szolgálta Ajka város sportéletét, elkötelezettsége és munkabírása meghatározó volt a helyi közösség számára. A szakember irányítása alatt az FC Ajka stabil, fejlődő klubként vált ismertté a hazai labdarúgásban, és több emlékezetes sikert is elkönyvelhetett.

A 2018/2019-es idényben történelmi sikert ünnepelhetett a csapat: bajnoki címet szerzett az NB III-ban, és kivívta a feljutást a másodosztályba, az NB II mezőnyébe. Ez a siker mérföldkő volt a klub életében, amely hosszú távra megalapozta az egyesület szakmai stabilitását. A fejlődés nem torpant meg, a 2022/2023-as idényben az FC Ajka fennállásának addigi legjobb eredményét érte el, amikor a bajnokság harmadik helyén végzett az NB II-ben. A kimagasló teljesítmény mögött tudatos építkezés, következetes munka és a vezetőség – élén Geri Gyulával – áldozatos tevékenysége állt

– írja a VEOL. 

 

