Csisztu Zsuzsa: semmi sem fontosabb, mint az, hogy békében élhessünk

Csisztu Zsuzsa televíziós személyiség, sportújságíró, olimpikon tornász a Patrióta élő műsorában beszélt a háború borzalmairól és a béke fontosságáról.
Csisztu az esztergomi Háborúellenes Gyűlés előtt elmondta, szülei, egyaránt átélték a háború borzalmait.
"Hallottam a nagyszüleim elbeszélését a második világháborúról. Édesapám harcolt személyesen az 1956-os forradalomban Magyarországért és a magyar szabadságért. Én olyan környezetben nőttem fel, ahol a békének, a szabadságnak az eszméje nagyon fontos dolog volt. Nagymamám nagyon vallásos volt, csak azért imádkozott, hogy nagypapám hazajöjjön a második világháborúból. Úgy nőttem fel, hogy azt mondtam, semmi nem fontosabb, mint az, hogy békében és biztonságban élhessünk"
- mondta Csisztu, aki feleségként, fiúgyermekek édesanyjaként sem akar borzalmakat átélni.
Soha nem szeretném őket tőlünk elszakítva látni, bármilyen veszélynek kitenni őket. Vérzik a szívem, amikor látom az édesanyákat, nagymamákat, akiknek sajnos el kell engedniük örökre a családtagjaikat
- utalt a háború borzalmaira az olimpikon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.