Ritka és különleges halat fogott a horgász - Vogel Márton: A dunai galóca gyerekkorom óta egyfajta Szent Grál volt számomra

Gyerekkori álmát váltotta valóra Vogel Márton, aki Szlovéniában egy rendkívül ritka és különleges halat, egy dunai galócát fogott. A horgász hosszú évekig kutatta, tanulmányozta ezt a halfajt, mire sikerült horogra csalnia egy 103 centis, körülbelül nyolckilós példányt.

Tízezer dobás

Ezt a csodálatos, 103 centis dunai galócát fogta Szlovéniában Vogel Márton / Fotó: Bors

A dunai galóca gyerekkorom óta egyfajta Szent Grál volt számomra. Már fiatalon lenyűgözött a megjelenése, az ereje és az a titokzatosság, ami körüllengi ezt a halfajt. Akkor hallottam először azt is, hogy sokan „a tízezer dobás halának” hívják – egy olyan halnak, amelyet nem elég akarni, hanem évekig kell érte dolgozni

– mondta a Borsnak Vogel Márton, aki először tavaly decemberben tett arra kísérletet, hogy megfogja. Akkor azonban nem sikerült kézben tartania a halat, ugyanis fárasztás közben elment. A pecás elmondása szerint kapitális példányról lehetett szó.

Nem adta fel

Biológus végzettségével Márton számára mindig is fontos volt, hogy ne csak megfogni akarjon egy halat, hanem megérteni is: a környezetét, az élőhely működését, az összefüggéseket.

Alig fért be a merítőbe / Fotó: Bors

– Hiszem, hogy a valódi élmény ott kezdődik, amikor a horgászat túlmutat a fogáson, és valódi kapcsolat alakul ki az ember és a természet között – tette hozzá a horgász, aki több mint tíz órát töltött azzal, hogy különböző szakkönyveket bújt, videókat nézett a dunai galócáról és annak megfogásáról, hogy a következő túráján már ne menjen el ez a különleges ragadózó. – Diszlexiám van, ezért a hosszú, angol nyelvű tudományos publikációk feldolgozása nehézséget jelent. Ennek ellenére fontos volt számomra a mélyebb megértés. Volt olyan alkalom, amikor a párom olvasott fel nekem egy tanulmányt a dunai galóca ívási szokásairól.

Különösen érdekes volt megtudni, hogy ezek a halak fészket készítenek a gyors folyású, kristálytiszta és jéghideg vizű kavicsos mederben, ami tökéletesen mutatja, mennyire alkalmazkodtak ehhez az extrém környezethez.

Emellett videókat is néztem különböző nyelveken (olasz, francia, német, szlovén, horvát), amelyből egy szót sem értettem. Itt azonban nem a szöveg volt a lényeg, hanem a mozdulatok. A bot szögét, a csali vezetését, a tempót, a horgász testtartását figyeltem, és azt, hogyan reagál a hal a sodrásban. A galóca rendkívül jó látású hal, kristálytiszta vízben él, ahol nincs helye hibának. Ha egyetlen mozdulat nem tökéletes, azonnal vége.