Hiába várjuk haza? Veszélyben Szoboszlai Dominik szereplése a sportgálán

Kós Hubert úszó és Kopasz Bálint kajakos mellett Szoboszlai Dominik lehet az Év sportolója 2025-ben Magyarországon. A Liverpool labdarúgója történelmet írt tavaly, első magyarként lett bajnok Angliában. Emellett fantasztikus őszt tudhat maga mögött, s noha a válogatottal lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről, a nemzeti csapatnak is vezére volt. Szoboszlainak jó esélye van kategóriájában az első helyre, ugyanakkor kérdéses, hogy ott lehet-e a gálán.
Az ünnepélyes díjátadót a Magyar Sportújságírók Szövetsége január 12-én, hétfőn a Magyar Állami Operaházban tartja. Éppen akkor, amikor a Liverpool meccset játszik az FA-kupában, a gárda aznap 20.45-től fogadja a Barnsley csapatát. Azt nem tudni, hogy Szoboszlai kezd-e, de kérdéses, hogy elengednék őt az angolok Budapestre a meccs időpontjában.
Ha a labdarúgó nyer a szavazáson, akkor "vészmegoldásként" videoüzenetben jelentkezhetne be, helyette pedig más venné át személyesen a díjat. Az újságírók egyébként január 12-ig adhatják le szavazatukat, azaz csak az utolsó pillanatokban dől el, ki lesz az év sportolója. Szoboszlai Dominik 2020 és 2023 után harmadszor lehetne első idehaza. A sportgála időpontját és helyszínét egyébként a szervező MSÚSZ már jóval azelőtt lekötötte, hogy elkészítették volna a kupameccsek időbeosztását.
Tavaly ősszel egyébként megesett, hogy Ousmané Dembélé úgy met el az Aranylabda-gálára, hogy közben csapata, a Paris Saint-Germain bajnokit játszott. A BL-győztes francia csatár a labdarúgás legrangosabb egyéni díját vette át.
