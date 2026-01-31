Bemutatták a Nemzet Órát: Orbán Viktor rajzolta a számlapját

A csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezett párját ritkító küzdősportgála, a IV. Arbito Slap Fight teltházas pofonosztóverseny keretein belül mutatták be az úgynevezett Nemzet Órát. A biztos választásként hirdetett különleges karórák érdekessége, hogy a Nemzet Óra művészi számlapját Orbán Viktor miniszterelnök ikonikussá vált rajza díszíti.
A kormányfő tavaly egy tévéinterjúja alatt vetette papírra a spontán vonalakat. Orbán Viktor rajza most végképp maradandóvá válik, hiszen az idő múlását jelző felületen él tovább a Nemzet Óráján.
„A történelem nem más, mint pillanatok sorozata, mi pedig a miniszterelnök ATV-ben született, majd közkinccsé tett rajzát szerettük volna kézzelfoghatóvá tenni. Ezzel a mindössze 2026 darabban kiadott limitált szériával a modern magyar politika legmeghatározóbb korszaka előtt tisztelgünk. Ez nem csupán egy időmérő, hanem egy sorszámozott darabka történelem a csuklódon, magyar szakértelemmel, elnyűhetetlen minőségben kovácsolva” – olvasható a különleges karórákról, amelyek sorszámozott és limitált, illetve olcsóbb, sorszám nélküli verzióban is megrendelhetők.
A rajzzal a nemzeti identitás, az értékállóság és az idő szimbolikus kapcsolatát megjelenítő Nemzet Óra vásárlói egyben tehetséges, feltörekvő, de anyagi nehézségektől sújtott fiatal küzdősportolókat is támogatnak a pénzükkel.
"A Nemzet Óra bevételeinek egy részét ökölvívó- és egyéb küzdősporttermek felújítására is fordítjuk" – tette hozzá a Bors édeklődésére Halász Attila, az Arbito tulajdonosa.
Az Arbito Slap Fight gálán egyébként a csattanós pofonpárbajok mellett MMA- és K1-küzdelmeket is rendeztek; utóbbiban hazánkban először nő és férfi csapott össze Subi Roland és cselgáncsozóként olimpikon, Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes Mészáros Anett személyében.
