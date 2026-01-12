Epres Panni nem titkolja, így kötődik a sporthoz

Hétfő este a Magyar Állami Operaházban ünnepel a hazai sportélet, a Nemzeti Sport Gálán díjazzák az elmúlt év legjobbjait. A vendégek között megjelent Epres Panni modell üzletasszony is.
Epres Panni a gálaműsor előtt elmondta, családja révén kapcsolódik a sporthoz és az esemény helyszínéhez is.
A férjem és a fiam révén van a sport, a vízilabda. De ha már az Operaházban vagyunk, meg kell említenem a balettet, a lányom balettozik
- mondta Epres, akinek férje, Benedek Tibor a világ egyik legjobb vízilabdázója volt, s fia, Mór is már az utánpótlás-válogatott a sportágban.
