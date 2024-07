Érem nélkül maradtunk, elbúcsúzott a magyar csapat legszebb olimpikonja - Fotók

Nem jutott be a legjobb négy közé egyetlen magyar női kardozó sem a párizsi olimpián. Szűcs Luca - a magyar olimpiai csapat egyik legszebb sportolója - csodálatosan vívott egész nap, de a házigazda franciák versenyzője a negyeddöntőben elbúcsúztatta. A Tokióban negyedik Márton Anna ugyancsak a nyolc között fejezte be az egyéni versenyt, Pusztai Lizát pedig a magyar rangadón éppen Márton Anna győzte le a nyolcaddöntőben.

Panaszra egyik versenyzőkre sincs ok, sőt, a formájuk alapján csapatban szép eredményt érhetnek le. Tavaly világbajnokok is lettek, idén is meglehet a legfényesebb érem.

A képre kattintva az Origo galériáját nézheted meg a versenynapról