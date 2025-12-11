Súlyos baleset Faddon: rohantak a mentők, egy anya és négy gyermeke sérült meg

Szerda reggel súlyos balesethez riasztották a hatóságokat a Tolna vármegyei Fadd nagyközségre.
Rohantak a mentők Faddra, a Sertéstelepi útra, ahol egy nő a kocsijával túl gyorsan haladt, és ezért egy balra ívelő kanyarban lesodródott, majd az út melletti bokros területre csapódott. Négy gyermekével együtt ült kocsiba. Ő és az egyik gyermeke súlyosan, a másik három gyermek könnyebben sérültek meg. Sem ő, sem az egyik gyermek nem volt bekötve, ez okozhatta, hogy ők ketten jóval súlyosabb sérüléseket szenvedtek el, mint a többiek. A rendőrség az eset kapcsán felhívta az autóba ülők figyelmét: a biztonsági öv használata minden esetben kötelező nem csak az elöl, de a hátul utazóknak is.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.
