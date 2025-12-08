Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fia jelentette be, meghalt Németh Erzsébet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 16:53 / FRISSÍTÉS: 2025. december 08. 17:07
Hetvenkét éves korában elhunyt Csajbók Sándorné Németh Erzsébet, az 1976-os montréali olimpián bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosa.
Meghalt Csajbók Sándorné Németh Erzsébet - tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) fia, Csajbók Sándor.

Meghalt Németh Erzsébet
Fotó: Pexels / Pexels

Szombaton hunyt el Németh Erzsébet

A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza. Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, s 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt. Legnagyobb sikereként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal.

Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.

 

