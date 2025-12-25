“Idén ezt kérem a Jézuskától” - Kucsera Gábor elárulta, mire vágyik igazán

Kucsera Gábor és családja is imádják a karácsonyt, és persze mindent megtesznek, hogy minél több időt töltsenek együtt ez alatt. A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője elárulta, egy dolgot szeretne kérni az ünnepekre.

Kucsera Gábor gyermekei számára még él a karácsony varázsa Fotó: Bors

Kucsera Gábor gyerekei számára még él a karácsonyi varázs

A gyerekek rengeteget levelet írtak. Tele van velük a ház. A lányoknál a baba és a Barbie az örök sláger, Benni pedig mindig valami extrémet kér – legtöbbször rollert. Persze a fiam már tudja a nagy titkot, de mindig rászólok, hogy a lányoknak ne árulja el

- mondta Kucsera Gábor, aki minden évben próbálja meglepni feleségét, Tápai Szabinát, idén viszont megbeszélték, hogy mivel kedveskednek egymásnak

Idén először megbeszéltük, hogy inkább elmegyünk a közös randis hétvégénkre, és ott lepjük meg egymást olyasmivel, amire tényleg vágyunk. A felesleges ajándékozás nekem már nem fér bele. Jó volt erről beszélni, mert kiderült, hogy ő is olyasmit akart venni, amit jobb együtt kiválasztani.

A kétszeres világbajnok kajakozó az ünnepek alatt szeretne egy kicsit kikapcsolódni, és minden figyelmét a szeretteinek szentelni.

"Direkt úgy alakítottuk ki, hogy ne rohanásról szóljon az egész. Huszonnegyedikén nálunk gyűlt össze a család. Reggel megérkezett a Jézuska, amikor a gyerekek felkeltek, addigra már tele volt ajándékokkal a fa alja. Délután megérkezett Szabina családja is, és előre mindig megbeszéltük, ki mit készít. Nem az volt, hogy minden egy emberre szakadt, hanem mindenki kivette a részét, így senkinek sem volt megterhelő az ünnep. Ma pedig megyünk a nővéremékhez, oda jön az én családom."

Kucsera Gábor ünnepi hangulatot varázsolt a Fradi kaja-kenu szakosztályába is

Fotó: Szabolcs László

Kucsera Gábor: Idén ezt kérem a Jézuskától

Megvan a bevált rendszer: anyósom főzi a halászlét, édesapám a töltött káposztát, anyukám a bejglit, apósom párja salátákat. Én egyébként a klasszikus karácsonyi menüt szeretem: halászlé, rántott hal krumplipürével vagy krumplisalátával – ezt gyerekkoromban imádtam. Lehet, idén ezt kérem a Jézuskától.

A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője elárulta: mindent megtesz azért, hogy a zöld-fehéreknél is ünnepi hangulat uralkodjon.

Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, mert saját maguk gyűjtöttek és csomagoltak ajándékokat hátrányos helyzetű gyerekeknek. Nemrég volt a szakosztályi karácsony: verset írtak egymásról, név nélkül, és ki kell találni, kiről szól. Utána jön az ajándék. És persze én is készültem egy kis meglepetéssel az egész szakosztálynak

- zárta gondolatai Kucsera Gábor.