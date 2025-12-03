„Több okból is nyerhetünk" - Mocsai Lajosnak tetszik, amit a magyar lányoktól lát a vb-n

A holland-német közös rendezésű vb-n a magyar női kézilabda-válogatott 32-25-ös győzelemmel zárta a svájciakkal szemben a csoportmeccseket, így maximális 4 ponttal delegálta magát a rotterdami középdöntőbe. Szerdán a románokkal találkozik, pénteken Japánnal, vasárnap (20.30) pedig Dániával mérkőzik.
Mocsai Lajosnak Románia nevének említésekor csakis pozitívum ugrik be, hiszen a korábbi sikerkapitány 2000-ben ott nyert Eb-t a játékosaival.
Soros vb-riválisunk a csoportjában meglepő könnyedséggel, 33-24-re végzett a horvátokkal, és főként ez alapján állítom, hogy ugyanaz a célja, mint a mieinké: a hat közé kerülés. Amióta ünnepelt csillaguk, Cristina Neagu visszavonult, az ottani kézilabda-vezetés optikát váltott, a sztárok helyett a fiataljaikra épít, és ennek első, számukra biztató jeleit láthatjuk ezen világbajnokságon. Hogy mit érhetünk el velük szemben? Több okból is nyerhetünk: szélsőjátékunk megfelelő, a két irányító, Vámos Petra és Klujber Katrin remekelt Svájc ellen a második félidőben, eredményesen vállaltak betöréseket és átlövéseket
- fogalmazott Mocsai tanár úr majd leszögezte, jó úton halad a magyar válogatott. Sok múlik a magyar védekezésen, mely egyes időszakokban jól felépített, csak arra kell jobban ügyelni, hogy a svájci beálló, Tabea Schmid által lőtt 12 gól láttán valamelyik román vérszemet ne kapjon. Az egykori sikerkapitány kiemelte: Szemerey Zsófia kapus felnőtt ahhoz a minőségi szinthez, amit Vámos és Klujber képvisel. A magyar-román középdöntő szerdán 18 órakor (tv: M4 Sport) kezdődik.
Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok?
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.