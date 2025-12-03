„Több okból is nyerhetünk" - Mocsai Lajosnak tetszik, amit a magyar lányoktól lát a vb-n

A holland-német közös rendezésű vb-n a magyar női kézilabda-válogatott 32-25-ös győzelemmel zárta a svájciakkal szemben a csoportmeccseket, így maximális 4 ponttal delegálta magát a rotterdami középdöntőbe. Szerdán a románokkal találkozik, pénteken Japánnal, vasárnap (20.30) pedig Dániával mérkőzik.

A magyar női kézilabda-válogatott három győzelemmel kezdte a vb-t / Fotó: Szigetváry Zsolt

Mocsai Lajosnak Románia nevének említésekor csakis pozitívum ugrik be, hiszen a korábbi sikerkapitány 2000-ben ott nyert Eb-t a játékosaival.

A női kézilabda-válogatott ígéretes formában van

Soros vb-riválisunk a csoportjában meglepő könnyedséggel, 33-24-re végzett a horvátokkal, és főként ez alapján állítom, hogy ugyanaz a célja, mint a mieinké: a hat közé kerülés. Amióta ünnepelt csillaguk, Cristina Neagu visszavonult, az ottani kézilabda-vezetés optikát váltott, a sztárok helyett a fiataljaikra épít, és ennek első, számukra biztató jeleit láthatjuk ezen világbajnokságon. Hogy mit érhetünk el velük szemben? Több okból is nyerhetünk: szélsőjátékunk megfelelő, a két irányító, Vámos Petra és Klujber Katrin remekelt Svájc ellen a második félidőben, eredményesen vállaltak betöréseket és átlövéseket

- fogalmazott Mocsai tanár úr majd leszögezte, jó úton halad a magyar válogatott. Sok múlik a magyar védekezésen, mely egyes időszakokban jól felépített, csak arra kell jobban ügyelni, hogy a svájci beálló, Tabea Schmid által lőtt 12 gól láttán valamelyik román vérszemet ne kapjon. Az egykori sikerkapitány kiemelte: Szemerey Zsófia kapus felnőtt ahhoz a minőségi szinthez, amit Vámos és Klujber képvisel. A magyar-román középdöntő szerdán 18 órakor (tv: M4 Sport) kezdődik.