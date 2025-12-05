Ilyen még sosem történt, a DVSC játékosán röhög az egész világ

Tragédiát emlegetnek a déli szomszédaink, pedig semmi okuk nem lenne rá: elég lenne egy döntetlen is szombaton (15:30) Montenegró ellen , és Szerbia bejutna a középdöntőbe. A szerb szurkolók azonban képtelenek feldolgozni Jovana Jovovics tettét, amelyet a Szerbia-Feröer kézilabda-világbajnokság meccsének hajrájában követett el.

Jovana Jovovics súlyos hibát vétett, majd ki is állították a kézilabda-világbajnokság meccsén Fotó: DeFodi Images

Drámai hiba a kézilabda-világbajnokságon

Dortmundban már a középdöntők második mérkőzését játszották csütörtökön, a Szerbia-Feröer találkozón pedig olyat láthattak a szurkolók, amire talán még soha nem volt példa. Az utolsó fél percen belül a szerb válogatott a kétgólos előnyért támadhatott, ami gyakorlatilag biztos győzelmet jelentett volna számukra. Csakhogy a csütörtökön a 24. születésnapját ünneplő Jovana Jovovics a lerohanás végén lépéshibát vétett, miközben folyamatosan hátrafelé nézett. A szabálytalanság után nem adta vissza a labdát a feröeri csapatnak, ezért az utolsó másodpercben ki is állították. A Feröer-szigetek hétméterest kapott, amelyet értékesítve 31-31-re mentette a mérkőzést.

A Kurir nevű szerb lap a cikke címében csupa nagy betűkkel tragédiának nevezte a DVSC játékosának tettét, a mérkőzés befejezését pedig sokkolónak hívta. A Sportissimo a kézilabda-történelem legrosszabb hat másodperceként utalt Jovovics esetére, a Novosti szerint pedig ilyen még sosem történt a sportág történetében - vette észre a Magyar Nemzet.

A szerbek a szombati zárófordulóban Montenegró ellen lépnek pályára, és pontszerzés esetén így is bejutnak a negyeddöntőbe, vereség esetén ugyanakkor biztosan kiesnek.