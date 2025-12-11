"Az ő története nem ér véget" - halála után sem feledik Kathi Bélát

A 2025-ös Superbody – amelyet sokan a magyar Mr. Olympia versenynek tartanak – nemcsak pörgős és színvonalas esemény volt, hanem egy megható gesztusnak is szemtanúi lehettek azok, akik kilátogattak. A szervezők bejelentették, hogy az egyik szakág nevét megváltoztatják, ezzel tisztelegve az idén nyáron tragikusan elhunyt testépítő legenda, Kathi Béla előtt. Mostantól a Grand Prix kategória új neve: Kathi Béla GP.
Körmendy Zsolt, a Scitec Nutrition marketingkommunikációs vezetője a király kategória, vagyis a Grand Prix előtt ugyanis egy rendkívüli bejelentés keretében árulta el, hogy a GP mostantól minden évben, az idők végezetéig a Kathi Béla Grand Prix nevet fogja viselni. Ez a szívmelengető hír hatalmas vastapsot váltott ki a 2025 Superbody teltházas közönségétől - írta Builder.
Salamon Dia is jelen volt az idei legrangosabb testépítő versenyen, és ő adta át az elhunyt férjéréről elnevezett díjat a győztesnek, Szanyi Lászlónak. Megható sorokkal emlékezett férjére:
Nagyon féltem, milyen lesz Béci nélkül a Superbody, de úgy éreztem végig velünk volt. Hála nektek az ő energiái átjárták a rendezvényt!
A Kathi Béla Emlékére Alapítvány novemberben bejelentette, hogy Szegeden újabb edzőterem, a The Legend, megnyitotta kapuit. Az alapítók ezt is a testépítő legenda emlékére hozták létre, hiszen ez volt az egyik nagy álma.
Béla régóta álmodott egy olyan teremről, amely méltó a sport tiszteletéhez és azokhoz, akik komolyan végzik a munkát. Most ez az álom kézzelfogható valóság lett
- írták a Facebook-posztban.
Kathi Béla idén júliusban családi nyaraláson, Cipruson kerékpárbalesetben szenvedett végzetes fejsérülést.
